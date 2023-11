Ko te Wharite Hou e matapae ana i nga Ngaru Rogue Ma te whakamahi AI me te Tatari Take

Kua kitea e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Copenhagen he waahi whakamohiotanga ki te matapae i nga ngaru nauhea, nga ahuatanga o te moana tino nui, tino kino. Ma te whakamahi i te whakakotahitanga ahurei o te mohio horihori (AI) me te tātari take, kua whakawhanakehia e enei kairangahau he wharite pangarau hurihanga e taea te matapae tika i nga ngaru nauhea.

Kaore i rite ki nga tauira tikanga, e whakawhirinaki ana ki nga tikanga tauanga, i whakauruhia e te roopu nga algorithms AI ki te whakaputa i o raatau taurite. Hei whakangungu i te punaha AI, ka whakaurua e ratou te maha o nga raraunga e pa ana ki nga ngaru o te moana i kohia mai i te kupenga o nga poti kei nga waahi 158 puta noa i te ao. Ka whakapau kaha enei puia i nga raraunga 24/7 mo te roanga whakamiharo o te 700 tau, ka kohia nga korero mo runga i te piriona ngaru.

Ko te marenatanga o AI me te tātaritanga take i taea ai e nga kaiputaiao te wetewete i nga hononga take-me-painga uaua i roto i te hanga ngaru nauhea, e arai ana ki te whanaketanga o tenei wharite hou. Ahakoa e uaua ana nga tauira tauanga tuku iho ki te korero mo nga hihiko uaua e uru ana ki roto i enei ahuatanga, ko te huarahi awhina a AI e whakarato ana i te maaramatanga tika me te maarama.

He nui nga paanga o tenei pakaruhanga mo te haumaru moana tae atu ki nga ahumahi e whakawhirinaki ana ki o tatou moana, penei i te kaipuke, te hiko o waho, me te hii ika. Ma te matapae tika i nga ngaru nauhea, ka taea e nga waka me nga hanganga te karo i nga hua kino, te tiaki oranga me nga rawa.

E matapae ana te roopu rangahau ka whakanuia e ta ratou wharite te pai me te pono o nga punaha whakatupato moata. I tua atu, ka whakatuwherahia nga huarahi mo te torotoro atu i nga ngaru nauhea me nga tikanga o raro e pa ana ki a raatau. I te hohonutanga o to maatau mohiotanga ki enei ngaru nunui, ka taea e tatou te whakawhanake i nga rautaki whakaheke me te pai ake te tiaki i nga waahi takutai whakaraerae me nga whakaurunga o waho.

FAQ:

Q: He aha nga ngaru nauhea?

A: Ko nga ngaru nauhea he ngaru nui me te kaha o te ngaru o te moana, he riri nui ki nga kaipuke me nga hanganga moana.

P: I pehea te matapae a nga kaiputaiao i nga ngaru nauhea?

A: I whakamahia e nga kairangahau te whakakotahitanga o te mohio horihori (AI) me te wetewete take ki te whakawhanake i te wharite pangarau e matapae tika ana i nga ngaru nauhea.

P: He aha te hiranga o tenei kitenga?

A: Ko te matapae tika i nga ngaru nauhea ka whakarei ake i te haumarutanga o te moana me te whai hua ki nga umanga e whakawhirinaki ana ki nga mahi moana penei i te tuku kaipuke, te hiko o waho me te hī ika.

P: I pehea te kohikohi raraunga a nga kaiputaiao?

A: I kohia e nga kaiputaiao nga raraunga e pa ana ki nga ngaru moana ma te whakamahi i te kupenga o nga puia e tu ana puta noa i nga waahi 158 puta noa i te ao, kohi korero mo nga tau 700 neke atu.