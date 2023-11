Ko te AI Robot Chemist hou e mohio ana me pehea te whakaputa i te hāora ki Mars

He karetao karetao whakakaha a AI i hangaia e nga kaiputaiao Hainamana kua kitea he kitenga whenua ka taea te awhina i te oranga tangata ki Mars. Ma te wetewete i nga meteorites o Martian, ka kitea e te tohunga karetao nga taonga ka taea te wawahi i nga ngota ngota wai ki te hāora me te hauwai. Ko tenei kitenga nui, kua tohatohahia i roto i te hautaka Nature Synthesis, ka tata atu ki a tatou te huarahi ki te whakatu i tetahi wheketere hāora ki Mars.

Kaore i rite ki nga kairangahau tangata e tata ana ki te 2,000 tau ki te hura i tenei pakaruhanga, ka oti te mahi a te karetao karetao AI te mahi i roto i te iti iho i te 5 haora ma te whakamahi i te ranunga waikawa me te kawakore ki te memeha me te wehe i nga mea meteorite. Ko tenei mahinga pai e whakaatu ana i te painga o te whakamahi i te hangarau AI i roto i te rangahau pūtaiao.

Ko Dr. Jun Jiang, te kaituhi matua o te ako mai i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina, e kii ana he "roro matū." I mau rawa ki te taputapu taiaho e kiia nei ko Libs, ka tirotirohia e te karetao karetao te hanganga matū o nga oha o Martian. Ka whakamahia e ia he teihana mahi i hangaia hei whakamatautau i te puhui whakarewa, ka tukuna nga raraunga kua kohia ki tana "roro" AI rorohiko mo te tukatuka.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o tenei kitenga ko nga mea whakakorikori i whakamatauria i whakamatauhia ki te whakaputa i te hāora i te pāmahana mīti o -37°C (-34.6°F), ko te pāmahana toharite i Mars. Ma te 15 haora noa o te whakamaaramatanga o te ra, ka taea e te tohunga kemu AI te whakaputa i te kukū hāora kia ora ai te tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

I pehea te mohiotanga o te karetao karetao AI i nga rawa ka pakaru te wai ki te hāora me te hauwai?

I tirotirohia e te karetao karetao AI nga meteorites o Martian me te whakamahi i te huinga o te waikawa me te kawakore ki te memeha me te wehe i nga mea meteorite. Na roto i tenei mahi, ka kitea he puhui matū e taea ana te pirau te wai i kitea i roto i nga putunga tio i Mars.

E hia te roa o te mahi karetao karetao ki te whakaoti i te mahi?

I taea e te karetao karetao te whakaoti i te tukanga pirau wai i roto i te iti iho i te 5 haora. Ki te whakataurite, ka tata ki te 2,000 tau te roa o te kairangahau tangata ki te whakatutuki i taua hua.

He aha te pāmahana i whakamatauria te rauemi whakakōkī?

I whakamatauria te rauemi whakakorikori i te pāmahana mīti o -37°C (-34.6°F), koinei te pāmahana toharite i Mars.

Ka taea e te karetao karetao AI te whakaputa i te nui o te hāora mo te oranga o te tangata?

Ae, me te 15 haora noa o te whakamaaramatanga o te ra, ka taea e te tohunga kemu AI te whakaputa i te kukū hāora e tika ana mo te oranga o te tangata ki Mars.

Rauemi:

– Tuhinga Taketake: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Tuhinga Tuhitaka: [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)