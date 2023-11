Te Whakakitenga i nga Ngaru Nauhea Ngaru: Nga Maramatanga mai i AI me te Raraunga Moana

Ko nga ngaru nauhea, kua roa nei e kiia ana he pakiwaitara a te heramana, i te mutunga ka kitea he pono, he tino kino. I te tau 1995, ka pa te ngaru nauhea tuatahi ki te papa hinu hinu Norwegian Draupner, e whakaatu ana i nga tohu putaiao mo to ratau oranga. Mai i tera wa, ko nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Copenhagen me te Whare Wananga o Wikitoria e rangahau nui ana i enei ngaru nanakia.

Ma te whakamahi i te mana o te mohio mohio (AI) me te tātari raraunga mai i te 700 tau neke atu o te utu o te teitei ngaru me nga whenua moana, kua hurahia e nga kairangahau tetahi tauira pangarau ka taea te matapae i te puta mai o nga ngaru kino. Ko tenei matauranga pakaru ka kaha ki te whakapai ake i nga tikanga haumaru i roto i nga kaipuke.

He rereke ki nga whakapono o mua ko nga ngaru nauhea i hanga e tetahi ngaru e hono ana ki tetahi atu, i kitea e nga kairangahau ko te take tino nui ko te ahuatanga e kiia nei ko te "linear superposition." Ka puta tenei ina whiti nga punaha ngaru e rua me te whakakaha tetahi ki tetahi, ka puta he ngaru nunui. Ko tenei matauranga, e mohiotia ana mo nga rautau, kei te tautokohia inaianei e nga raraunga empirical.

Ko te algorithm i whakawhanakehia e nga kairangahau he taputapu utu nui mo te umanga kaipuke, e whakatere ana i te 50,000 nga kaipuke utanga puta noa i te ao. Ka taea e nga kamupene kaipuke te whakamahi i te algorithm hei aromatawai i te tupono ka pa ki nga ngaru kino kino i nga huarahi kua whakaritea. Ma te tautuhi i te huinga "tino" o nga mea e piki ake ai te tupono, ka taea te kowhiri i nga huarahi rereke hei karo i nga aitua.

Ko te mea nui, he marama, he watea ki te iwi whanui te algorithm a nga kairangahau. Ma tenei whakaurunga ka taea e nga mana whakahaere a te iwi, nga ratonga huarere, me etahi atu hunga whai paanga ki te tatau i te tupono o nga ngaru nauhea.

Ko te rangahau kaore i te whakaatu noa i te kaha o AI ki te wetewete i nga ahuatanga uaua engari e whakaatu ana hoki me pehea e taea ai e te hangarau te whakanui i to maatau mohiotanga ki nga kaupapa taiao. Ma te kaha ki te matapae ngaru nauhea, ka pai ake nga kamupene kaipuke ki te whakarite me te aukati i nga aitua kino ki te moana. Ko te rangahau he tohu nui mo te tiaki i te umanga moana me te tiaki oranga tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga ngaru nauhea?

Ko nga ngaru nauhea, e mohiotia ana ko nga ngaru taniwha, he ngaru tino nui, he ngaru kino ka puta ki te moana. He tino teitei ake i nga ngaru a tawhio noa, a ka waiho hei whakatuma kino ki nga kaipuke me nga hanganga o waho.

He pehea te matapae a nga kairangahau ka puta nga ngaru nauhea?

Ma te whakamahi i te matauranga horihori me te tātari raraunga mai i te kotahi piriona ngaru, kua hangaia e nga kairangahau he tauira pangarau ka taea te matapae i te ahua o te hanga ngaru nauhea. Ka whakaarohia e ratou nga momo ahuatanga penei i te teitei o te ngaru, te ahua o te moana, te hohonutanga o te wai, me nga korero kaukau hei whakatau i te tupono ka pa ki te ngaru nauhea ki tetahi waahi me te waa.

He aha te take matua o nga ngaru nauhea?

He rereke ki nga whakapono o mua, ko te take tino nui o nga ngaru nauhea ko tetahi ahuatanga e kiia nei ko te "superposition linear." Ka puta tenei ina whiti nga punaha ngaru e rua ki a raua, ka whakakaha tetahi ki tetahi, ka puta he ngaru nui rerekee.

Me pehea e whai hua ai te algorithm ki te umanga kaipuke?

Ko te algorithm i whakawhanakehia e nga kairangahau ka taea e nga kamupene kaipuke te aromatawai i te tupono ka pa ki nga ngaru nauhea ki nga huarahi kua whakaritea. Ma te tautuhi i te huinga o nga mea e piki ake ai te tupono, ka taea te kowhiri i nga huarahi rereke, kia noho haumaru ake nga haerenga moana.

Kei te waatea te algorithm me te rangahau ki te whanui?

Ae, kei te watea whanuitia te algorithm me te rangahau. Ka taea e nga mana whakahaere a te iwi, nga ratonga huarere, me etahi atu hunga whai paanga ki te uru ki te algorithm me te whakamahi ki te tatau i te tupono ka pa ki nga ngaru kino ki nga waahi me nga waa. Ko tenei maaramatanga e whakatairanga ana i te mahi tahi me te ahunga whakamua i roto i te haumaru moana.