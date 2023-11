Nga Maramatanga Hou ki nga Ngaru Rogue: Te Wetewete i te Mea Ngaro o nga Taniwha Moana

Kua roa e kiia ana he korero pakiwaitara noa iho, kua whakamanahia e nga kaiputaiao te noho o nga ngaru nauhea ma te whakamahi i te mohiotanga. Kua tātarihia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Copenhagen me te Whare Wananga o Wikitoria nga raraunga ngaru e 700 tau, neke atu i te kotahi piriona ngaru, ki te hanga tauira pangarau e matapae ai te puta mai o enei kararehe o te moana. Ko tenei kitenga pakarutanga ka kaha ki te whakanui ake i te haumaru i roto i nga kaipuke.

Ko nga ngaru nauhea, e kiia ana he korero pakiwaitara moana, ka tino kitea i te wa i pa mai te ngaru nui 26 mita te teitei ki te papa hinu Draupner i te tau 1995, he tohu tuatahi mo to ratau oranga. Mai i tera wa, kua kapohia e enei ngaru nauhea te aro o nga kairangahau, na nga rangahau nui kia mohio ki o raatau takenga me o raatau whanonga. Inaianei, kua whai waahi nui nga tikanga AI ki te wetewete i nga mea ngaro o nga ngaru nauhea, ka taea te whakawhanake i tetahi tauira matapae ka taea te aromatawai i te tupono ka pa ki enei ngaru taikaha i te moana.

Ko te tauira i hangaia e nga kairangahau e whakakotahi ana i nga raraunga moana kanorau, tae atu ki nga korero e pa ana ki nga nekehanga ngaru, nga ahuatanga o te moana, te hohonutanga o te wai, me te kaukau. Hei waahanga nui o ta raatau tātaritanga, i whakamahia nga raraunga mai i nga paanui puta noa i nga waahi rereke 158, e whakaatu ana i nga rekoata o nga teitei ngaru me nga whenua moana. Ma te whakamahi i nga tikanga ako miihini ki tenei huingararaunga nui, i tohu angitu nga kairangahau i nga take o te ngaru nauhea me te huri i o raatau kitenga ki te algorithm-a-whakariterite.

Na te rangahau i whakarereke te ahua o nga kaiputaiao ki te takenga mai o nga ngaru nauhea. Ahakoa ko nga ariā o mua e aro ana ki tetahi ngaru e momi ana i te kaha o tetahi atu, ka puta he ngaru nui, ka kitea e nga kairangahau ko te "whakapapa raina" te tikanga tuatahi e akiaki ana i te whakaaturanga o enei ngaru whakamiharo. Ko tenei ahuatanga, i mohiotia mai i nga tau 1700, ka puta i te wa e rua nga punaha ngaru e whiti ana, e whakanui ana i nga paanga o tetahi ki tetahi mo te wa poto.

Ko tenei rangahau hou kaore i te whakamarama noa i te oranga o nga ngaru nauhea engari ka whakatauhia he huarahi hou ki te rangahau pūtaiao. Na roto i te whakakotahitanga o te mohiotanga horihori, kua whakamahia e nga kairangahau te mana o nga miihini ki te hura i nga tauira huna me te whakawhiti korero i roto i te ahua o te wharite e pupuri ana i nga whakaaro nui mo nga rangahau a meake nei.

FAQ:

Q: He aha nga ngaru nauhea?

A: Ko nga ngaru nauhea he ngaru nui rawa atu me te ngaru o te moana kare i te whakaaro ka nui te kino o nga kaipuke, nga riu hinu, me era atu hanganga moana.

P: I pehea te whakamahi a nga kaiputaiao i te matauranga hangai ki te ako i nga ngaru nauhea?

A: I whakamahia e nga Kairangataiao nga tikanga AI, tae atu ki te whakahekenga tohu, ki te wetewete i te nui o nga raraunga ngaru me te tautuhi i nga take o muri o te hanga ngaru nauhea.

P: He aha te whakapono tawhito mo te take o nga ngaru nauhea?

A: I whakapono i mua ko nga ngaru nauhea i hua mai i te whakakotahitanga o nga ngaru e rua, na tetahi ngaru i tahae te kaha o tetahi.

P: He aha te mea i kitea e nga kairangahau mo te take nui o te hanga ngaru nauhea?

A: I kitea e nga kairangahau ko te take nui i roto i te hanga ngaru nauhea ko tetahi ahuatanga e kiia ana ko te "whakapapa raina," ka puta i te wa e whakakaha ana nga punaha ngaru e rua i a ratau i te wa e whakawhiti ana.