Awhina AI-Awhina Supernova Pūnaha Rapu Whakamaori Rangahau Arorangi

Ko te roopu o nga kaitirotiro arorangi e arahina ana e Te Whare Wananga o Te Taitokerau i whakawhanake i te tuatahi o te ao ki te awhina a AI, tino aunoa i te rapu supernova, te tautuhi me te punaha whakarōpūtanga. Ko tenei taputapu kaha ka kaha ki te whakakoi i nga rangahau nui mo nga whetu pahū a meake nei. Kua kitea e ia tana supernova tuatahi, e tohu ana i tetahi whakatutukitanga nui i roto i te mara.

I nga wa o mua, ko te kitenga o te supernova he huinga o nga punaha aunoa me nga tikanga manatoko tangata. Ka matapakihia e nga karuiti karetao te rangi mo nga punaa supernova hou, a, ka kitea he kaitono, ka whakahaerea e te tangata nga karu whakaata me nga kaitahuri hei kohi i te awhiowhio o te puna. Ko te tauira AI hou, e mohiotia ana ko "Bright Transient Survey Bot" (BTSbot), e whai ana ki te whakakore i te hiahia mo te whakauru o te tangata ki tenei mahi.

I whakangungua e nga kairangahau te BTSbot miihini ako algorithm ma te whakamahi i te 1.4 miriona whakaahua mai i te 16,000 nga puna arorangi, tae atu ki nga taunakitanga o nga supernova o mua, nga tupuni me nga whetu mura. Na tenei whakangungu, i taea e te punaha AI te tautuhi i tetahi kaitono supernova hou me te tono aunoa i te panui hihinga mai i te karu karetao i te Palomar Observatory i California. I tohu angitu te kaitono supernova he "pahū whetu" na te tino pahū o te whetu papaka ma, me te whakaatu i ana kitenga ki te hapori arorangi.

Na roto i te whakaaunoa i te mahi rapunga me te mahi tautuhi, ka tukuna e te BTSbot he wa nui mo nga kaiputaiao tangata ki te tarai i o raatau tirohanga me te whakawhanake i nga whakapae hou mo nga pahūtanga o te ao. Ka taea e tenei taputapu te huri i te rangahau supernova ma te whakaiti i te waa me te whakapau kaha ki te rapu.

Ahakoa ko te kitenga o te supernova awhina a AI he tino pakaruhanga nui, ka mihi tonu nga kaitirotiro arorangi ki te ataahua o nga supernovae ma te tirotiro a-ringa. He maha nga kitenga o te supernova tino pai kua mahia i roto i nga maharatanga tata nei, e whakarato ana ia tangata i nga tino mohiotanga ki te ahua o enei huihuinga ao.

Hei whakamutunga, ko te whanaketanga o te punaha rapunga supernova awhina a AI he tino ahunga whakamua i roto i nga rangahau arorangi. Ehara i te mea ka whakaora noa i te wa me nga rauemi engari ka taea e nga kaiputaiao te ruku hohonu ki o raatau tirohanga me te tuhura i nga whakaaro hou mo te takenga mai o nga ahuatanga pahū o te ao.

Nga wehewehe:

– Supernova: He huihuinga kaha me te kanapa ka puta i te wa o te whakangaromanga o te whetu, he maha nga wa ka puta te pana o ona papa o waho me te tukunga o te kaha nui.

– AI (Artificial Intelligence): Ko te whaihanga o te matauranga tangata e nga miihini, ina koa nga punaha rorohiko, ki te mahi i nga mahi e tino hiahia ana ki te mohio o te tangata, penei i te tirohanga tirohanga, te mohio korero, me te whakatau.

Puna: Te Kapa o Te Whare Wananga o Te Taitokerau