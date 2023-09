Ka taea e AI-Powered Video Analysis te Hurihuri i te Rangahau Whanonga Manu

He tauira putaiao rorohiko i te Whare Wananga o Alberta e whakamahi ana i te mohiotanga horihori (AI) ki te whakarei ake i te tātaritanga o nga ataata rangahau e rangahau ana i te whanonga o nga manu mangumangu whero me o ratou kohanga. He mea nui te tātaritanga ataata kia mohio ai koe ki nga paanga o te parapara ki te whanonga manu. Ko te tikanga o naianei mo te tautuhi i nga manu motuhake me a raatau mahi me arotake a ringa i nga haora o te riipene ataata me te whakarongo mo o raatau waea motuhake. He wa roa tenei mahi, me whai tohungatanga ki te koiora manu.

Heoi ano, ka taea e te tātari ataata a AI te huri i te rangahau whanonga manu ma te whakaaunoa i te kitenga o nga manu takitahi me a raatau mahi. Ko Priscilla Adebanji, te tauira i mahi i tenei kaupapa, i whakamahi i nga taputapu matakite rorohiko me nga tohu mootini ki te whakamahine i nga whakaahua mata me te tohu i nga wa tika ka toro atu nga manu ki o ratou kohanga ki te whangai i a ratou heihei, me te mea kei te kuhu, kei te wehe atu ranei. Ko tenei aunoatanga ka tino whakaiti i te wa e tika ana ki te arotake i nga riipene ataata, ka pai ake te mahi kohinga raraunga.

Ko te raupaparorohiko i whakawhanakehia e Adebanji e hiahia tonu ana ki te whakamahine, engari kei te pai tonu tona kaha. E kore e taea e ia te whakaora i te wa me te whakapau kaha ki te kohi raraunga mo nga kaupapa rangahau engari he whanui ake nga tono mo te koiora kararehe. Ka taea te whakamahi i te hangarau ki nga momo momo me nga kaupapa, te whakawhanui i nga kaha rangahau rauropi.

Ko nga mahi a meake nei mo te hotaka ko te tātari i te roanga o nga haerenga manu ki o ratou kohanga me te whakatau ira tangata ma te tātaritanga o nga waea manu. I tua atu, ka whakamahere nga kairangahau ki te tuhura i te whakamahinga o tenei hangarau ki etahi atu kararehe, penei i nga kiore.

Ko tenei kaupapa e whakaatu ana i nga wero me nga waahi i roto i te waahi o te tirohanga rorohiko me te AI. Na roto i te mahi me nga ahuatanga o te ao me nga mea e kore e mohiotia, i taea e nga kairangahau te whakawhanake i nga otinga auaha ka taea te whakamahi ki te maha o nga tono, tae atu ki nga waka taraiwa me nga drones.

I roto i te katoa, ko te whakamahi i te tātari ataata a AI i roto i te rangahau whanonga manu ka kaha ki te whakamaarama i nga tikanga kohinga raraunga me te ahu whakamua i nga mahi rangahau rauropi. Kua whakatuwherahia e tenei kaupapa nga huarahi hou mo te akonga e whai waahi ana, e whakaohooho ana i te hiahia ki te mahi i roto i te AI me te whakarato tono ao mo o raatau matauranga.

Source: Whare Wananga o Alberta