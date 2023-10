Ka kitea e nga Agronomists te Hormone Therapy me te Zeolite ka taea te tiaki i nga tipu mai i nga konganuku taumaha

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga tohunga agronomists i te Whare Wananga o RUDN kua kitea ka taea e te hormone melatonin me te kohuke zeolite te awhina i nga paanga kino o nga konganuku taumaha ki runga i nga tipu. I kitea e nga kairangahau ko te melatonin te tiaki i nga tipu tipu mai i te whakangaromanga na te cadmium, ko te zeolite te whakanui ake i nga matūkai me te aukati i te whakauru o nga konganuku morearea e nga tipu.

Kei te piki haere te kukū o nga konganuku taumaha, penei i te cadmium, i roto i nga wana o te tipu ka pa he mate ki te ahuwhenua me te hauora tangata. Ko te Cadmium, he poke nui, ka kuhu ki te oneone na roto i nga para ahumahi me nga otaota ahuwhenua. Ka whakaporearea i te hauota me te warowaihā i roto i nga tipu me te pakaru i nga kiriuhi o te pūtau, ka pa ki nga oneone ahuwhenua me te ngahere.

I whakahaerehia e nga agronomist nga whakamatautau ma te whakamahi i te bamboo hei tauira. I whakatipuria he bamboo ki te oneone he rereke nga taumata o te poke o te cadmium me te rehu i nga tipu ki te maha o te melatonin me te zeolite. Ko nga hua i kitea ko nga matū e rua i whakakore i te poke o te cadmium i roto i te bamboo me te whakanui ake i nga matūkai o te oneone.

Ko te horopeta tino pai o nga taapiri i kitea ko te 150 micromoles melatonin me te 15 karamu o te zeolite. Ko tenei huinga i pai ake te punaha antioxidant o nga tipu, ka whakaheke i nga paanga kino o te cadmium, me te whakanui ake i te waatea o nga matūkai tino nui. Ko te Zeolite i whakakore i te cadmium i roto i te oneone, ka whakaiti i tana kohinga i roto i te bamboo, i te wa e tiakina ana e te melatonin nga tipu tipu ma te whakahaere i te uruhanga me te whakanui ake i te mahi antioxidant.

I roto i te katoa, ko nga kitenga o tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha o te rongoa homoni me te zeolite hei huarahi whai hua hei tiaki i nga tipu mai i te poke whakarewa taumaha. Me rangahau ano ki te tirotiro i ta raatau tono ki nga momo tipu me nga ahuatanga taiao.

Source:

Abolghassem Emamverdian et al, Ko te tono tahi o te melatonin me te zeolite ka whakanui i te kaha o te bamboo i raro i te cadmium ma te whakarei ake i te kaha antioxidant, te whakaemi osmolyte, te waatea o te matūkai tipu, me te whakaheke i te whakauru o te cadmium, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433