Te Marama o te Marama Miharo: Te Maramatanga mo te Kunenga o Te Ao me te Takenga o te Ora

He rangahau whakamomori ma te whakamahi i nga tioata i kohia i te wa o nga misioni o Apollo kua hurahia he whakakitenga whakamiharo - he pakeke ake te Marama i te mea i whakatauhia i mua. Ko te wetewete o enei tioata marama, i tikina mai e nga kaitoro a Apollo i te tau 1972, i arai nga kaiputaiao ki te whakahou i te tau hanga o te Marama ki te iti rawa o te 4.46 piriona tau, e 40 miriona tau te pakeke ake i nga whakaaro o mua.

Na roto i te whakamahi i tetahi tikanga wetewete e kiia nei ko te atom probe tomography, i taea e nga kairangahau te whakatau tika i te tau o enei tioata marama. Ko enei tioata, he mea hanga i muri tata mai i tetahi huihuinga ahuru, he tohu tohutoro nui mo te maarama ki te hitori o te waa o to tatou hoa noho tiretiera.

Ko nga paanga o tenei kitenga ka toro atu ki tua atu o te Marama tonu. He mea nui te mohio ki te tau tuturu o te Marama mo te wetewete i tona paanga hohonu ki te kukuwhatanga o te Ao. Ko te awe o te Marama he mahi nui ki te whakapumau i te tuaka hurihanga o Papatuanuku, kia mau tonu to tatou aorangi i te ahua o te rangi i runga i nga wa o te whenua. I tua atu, ko te kumete a te Marama te take o te paheketanga me te rere o te tai, he ahuatanga kaore i hanga noa i nga takutai o Papatuanuku engari i awe ano i te putanga me te whanaketanga o te ora ki o tatou moana.

Ko tenei matauranga hou mo te tau o te Marama he tirohanga hou mo nga aitua hono o te Ao me tona hoa tata o te rangi. Ka whakarato i nga tirohanga nui ki te pumau mo te wa roa o te ahuarangi o to tatou ao me nga ahuatanga i whakatairanga i te putanga o te ora. Ma te titiro ki nga wa o mua, ka taea e nga kaiputaiao te peita i tetahi pikitia tika ake mo te hitori o mua o te Ao, me te Marama hei kaiwhakaatu mo nga kaupapa whakahirahira i hanga i to tatou ao.

FAQ:

P: E hia nga tau o te Marama e ai ki te rangahau o naianei?

A: Ko te rangahau hou e kii ana ko te Marama he 4.46 piriona tau te iti rawa.

P: He aha te tikanga tātari i whakamahia hei whakatau i te tau o nga tioata marama?

A: I whakamahia e nga kairangahau tetahi tikanga e kiia nei ko te atom probe tomography.

P: He aha te mea nui kia mohio ki te tau o te Marama?

A: Ka awhina ia ki te mohio ki te paanga o te Marama ki te pumau o te hurihanga o te whenua, te tai me te whanaketanga o te ora ki runga i to maatau ao.