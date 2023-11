Ko te Moemoea Moemoea Chaser Spaceplane o Sierra Space e Whakaritea ana mo te Rererangi Orbital, Ka Whakamarama ano i te Haerenga Mokowhiti

Kei te eke te mokowhiti mokowhiti a Dream Chaser o Sierra Space ki ona wahanga whakamutunga o te mahi, ka whakatakoto he paerewa hou mo te haerenga mokowhiti orbital. Na ona parirau ka taea te kopaki, nga taera karaima kua oti te whakarite, me nga taputapu taunga, kua reri te waka mokowhiti ki te whai i nga waahanga whakamutunga i mua i tana wehenga atu i te wheketere.

I roto i te Moemoea Chaser, kei te whakauru nga kaimahi i te punaha whakahaere taiao, me te whakarite kia noho pai te wahanga pehanga mo nga kairangi rererangi i a raatau misioni ki te International Space Station (ISS). Kaore i rite ki etahi atu waka mokowhiti, ko te whainga tuatahi a te Moemoea Chaser ko te kawe utanga ki te waahi rangahau, i te mutunga ka tukuna he hokinga ngawari ki te whenua kaore i neke atu i te 1.5 Gs. He tino pai tenei ahuatanga mo nga utu tairongo penei i nga tauira kararehe me nga taonga whakamatautau.

Kua whakaritea ano e Sierra Space tetahi ruma whakahaere miihana e tata ana ki te papa hangahanga, e whakarato ana i nga miihini ki te waahi ki te aro turuki me te whakahau i te waka mokowhiti i te wa e mahi ana. Kua whakaritea he whakahiato whakangungu mo nga kairangirangi ki te whakaharatau ki te eke ki runga i te Moemoea Chaser me te whakahaere pai i nga utanga i te wa e u ana ki te ISS.

I te mea kua tata te otinga o te Moemoea Chaser, tapaina ko "Tenacity," ka tere te kawe ki te whare NASA i Ohio mo nga whakamatautau kaha ki te manatoko i tana reri mo te rererangi. Ko te Tumuaki o Sierra Space, a Tom Vice, e whakaatu ana i te tino maia ki te angitu o te kaupapa, e kii ana, "Kei te whakauruhia e matou te raina mokowhiti hurihuri tuatahi o te ao. Ma tenei ka huri te haere mai i te whenua ki te waahi ka hoki ano."

Ko te hoahoa ahurei a Dream Chaser e whakakotahi ana i nga huānga o nga takirirangi me nga waka rererangi, na te mea he taapiri motuhake ki te umanga mokowhiti. Ahakoa ko nga kapene me nga hoahoa rereke penei i te SpaceX's Starship kua rangatira te maakete, ko te piripono a Sierra Space ki te ariā mokowhiti te wehe i a raatau. Na tona kaha ki te whakahaere i nga rererangi orbital, ka tautuhi ano te Dream Chaser i nga haerenga mokowhiti me te tuku i nga waa hou o nga mea ka taea.

FAQ

1. He aha te kaupapa o te mokowhiti a Dream Chaser?

Ko te Moemoea Chaser te mea tuatahi ki te kawe utanga ki te International Space Station (ISS).

2. He aha te rereketanga o te Moemoea Chaser ki etahi atu waka mokowhiti?

Kaore i rite ki nga potae tuku iho, ki nga hoahoa rereke ranei, ka whakakotahihia e te Dream Chaser nga ahuatanga o nga waka rererangi me nga toka, ka taea e ia te whakahaere i nga rererangi orbital.

3. He aha te kaha utanga o te Moemoea Chaser?

Ka taea e te Dream Chaser te kawe ake ki te 12,000 pauna (5,500 kirokaramu) o nga utanga ki te ISS ka hoki mai me te 4,000 pauna (1,850 kirokaramu) o nga utanga.

4. He aha te waka whakarewanga e tumanakohia ana mo te Moemoea Chaser?

Ka whakarewahia te Dream Chaser i te tuatahi ki runga i nga toka toka a United Launch Alliance Vulcan mai Cape Canaveral, Florida, engari he pai ki etahi atu waka whakarewanga.