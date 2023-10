Asteroid Didymos me ona Moonlet Dimorphos: Nga Whakaaro Hou mai i nga Maataki JWST

Ko te miihana DART a NASA i puta nga kupu matua i te wa e pa ana ki te asteroid Dimorphos i te marama o Hepetema 2022, i whakarereke i te waa orbital. I huri tonu nga Kaitirotiro whetu ki te maataki i te huihuinga, ehara i te mea ki te ako i te paanga ki te asteroid engari ki te kohikohi i nga whakaaro nui mo nga mahi tiaki aorangi a muri ake nei. Ko te James Webb Space Telescope (JWST) i whai waahi nui i roto i tenei mahi ma te tuku raraunga nui mo te punaha asteroid rua Didymos-Dimorphos.

He pepa hou o mua, na Andrew Rivkin, te Kaihautu Investigation mo DART, i arahi, e whakaatu ana i nga kitenga mai i nga tirohanga whai muri i whakahaerehia me JWST. I whakamahia e te kapa e rua nga taputapu i runga i te karu, NIRSpec (tata-infrared spectrometer) me MIRI (waenganui-infrared taputapu), ki te ine i te hiranga o Didymos tata ki te rua marama i muri i te paanga o te DART. Ko tetahi o nga kitenga tino nui ko Didymos me Dimorphos he rite te titonga, no roto i te karaehe o nga chondrites noa, he meteorite toka ko te nuinga o nga meteorite ka taka ki runga i te whenua. E tohu ana tenei ko te misioni DART he tauira pai mo nga asteroids ka waiho hei riri mo to tatou ao.

Ko nga tirohanga hou e whakakii ana i to maatau mohio ki te punaha Didymos. I te wa e tātarihia ana e nga kaiputaiao nga raraunga, ka whakatauhia he rite nga titonga a Didymos me Dimorphos. I tua atu, i whakatauhia e ratou ko te 96% o te rerenga mai i te punaha i ahu mai i a Didymos, na te nui o te rahi.

Ahakoa te paanga ki a Dimorphos, kaore nga kairangahau i kite i nga huringa i kitea i roto i a Didymos i nga wa o nga tirohanga. Ko te kore o te kanapa, o te otaota ranei i roto i te punaha Didymos e kii ana ko te asteroid te nuinga i mawhiti kaore i pa mai i te paanga. Heoi ano, ko etahi o nga kitenga whakahirahira e whakamahi ana i te rama polarized e tohu ana ka taea pea te whakarereke i te rahi o te matūriki toharite, te whakaata ranei o Didymos.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te uara o te punaha Didymos-Dimorphos hei tauira mo te ako me te whakarite mo nga riri asteroid. I te haere tonu o nga rangahau me nga tirohanga a muri ake nei kua whakaritea mo te puna 2024, e tumanako ana nga kaiputaiao kia nui ake nga maaramatanga mo nga mahi whakaihiihi o tenei punaha asteroid rua.

FAQs

1. He aha te kaupapa DART?

Ko te Mīhana DART (Double Asteroid Redirection Test) he miihana a NASA e whai ana ki te ako i te putaiao me te hangarau e hiahiatia ana hei whakarereke i te huarahi o te asteroid e ahu atu ana ki te whenua. Ka uru ki te huri i tetahi waka mokowhiti ki te pa ki te marama o te asteroid me te ine i nga huringa ka puta mai i tona orbit.

2. He aha nga chondrites noa?

Ko nga chondrites noa he momo meteorite toka e tohu ana i te nuinga o nga meteorite ka taka ki runga i te whenua. Ko te nuinga o nga kohuke silicate kei roto he matūriki iti, porotaka e mohiotia ana ko te chondrules, i hanga i roto i te punaha solar.

3. He pehea te whai a James Webb Space Telescope ki nga tirohanga asteroid?

Ko te James Webb Space Telescope (JWST) he taputapu matatau e taea ai e nga kaitoro arorangi te ako i nga asteroids i roto i nga korero nui. Kei roto i ona kaha te ine i te hiranga o nga asteroids, te maataki i nga huringa o te kanapa, me te whakarato i nga tirohanga ki o raatau hanganga me nga ahuatanga o te tinana. He nui te mahi a te JWST ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga asteroids me o raatau paanga kino.