Ko te Mahere Whakanui a Inia: Chandrayaan-4 Mihana ki te whakahoki i nga Tauira Marama

Kei te titiro a Inia ki te rohe polar ki te tonga o te marama hei waahanga o tana mahere wawata ki te whakahoki mai i nga tauira mai i te marama. Ko te Whakahaere Rangahau Mokowā Inia (ISRO) kei te whakawhanake i te kaupapa Chandrayaan-4, e wha nga waahanga puta noa i nga whakarewanga e rua.

Ko te mahi tuatahi ko te tuku i te kaihoe me te “whakapiki” ki te mata o te marama ki te kohikohi tauira. Ko te waahi whainga mo tenei kohinga kei te tata ki te taunga o te waka mokowhiti Chandrayaan-3, kei te rohe o te pou o te marama ki te tonga. Ko nga kaiputaiao e tino pirangi ana ki tenei waahi na te mea he hukapapa wai, tera pea ka whakamahia hei oranga oranga me te wahie toka.

Kia kohia nga tauira, ka whakarewahia te kōwae piki mai i te mata o te marama, ka whakawhiti i nga tauira ki te kōwae whakauru anō. I tenei wa, ka noho tonu tetahi waahanga whakawhiti me te waahanga whakaurunga ki roto i te orbit marama. Ka hoki mai enei waahanga ki te whenua, me te kawe humarie i nga tauira marama.

"He tino wawata tenei misioni," e kii ana a Nilesh Desai, te kaiwhakahaere o te Whare Tono mokowhiti i Ahmedabad. Ko te tumanako ka tutuki tenei kaupapa i roto i nga tau e rima ki te whitu e whai ake nei, e whakaatu ana i te kaha o Inia ki te whakatutuki i nga tohu hou i roto i te torotoro waahi.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa o te misioni Chandrayaan-4?

A: Ko te kaupapa Chandrayaan-4 e whai ana ki te kohi tauira marama mai i te rohe polar ki te tonga me te whakahoki mai ki te whenua.

P: He aha te take i pai ai te rohe polar ki te tonga o te marama ki nga kaiputaiao?

A: Ko te rohe o te polar ki te tonga o te marama he mea whakahirahira na te nui o te hukapapa wai, ka taea pea te whakamahi mo te oranga me te wahie toka.

Q: Ahea te misioni Chandrayaan-4 e tika ana kia oti?

A: Ko te tumanako ka oti te misioni i roto i nga tau e rima ki te whitu.

Puna: India Times (www.indiatimes.com)