Taitara Hou: Te Toi Korero Korero: Wewete i te Mana o nga Korero Pakiwaitara a Aesop

Ko nga korero pakiwaitara a Aesop kua tu hei whakamatautau mo te waa, e mau ana i nga kaipānui ki o raatau mohio me o raatau akoranga morare. Ko enei korero e arohaina ana, he mea tuku iho ki nga reanga, e mau tonu ana ki te whakahihiri me te whakangahau i nga tangata o nga reanga katoa.

Ko te ao whakahirahira o nga korero pakiwaitara a Aesop kua ki tonu i nga kararehe korero, nga mea hanga pakiwaitara, me nga kiripuaki korero e ako ana i nga akoranga o te ao. Kei ia pakiwaitara he korero whakahihiri, e whakaatu ana i nga hua o nga mahi me te hiranga o te whiriwhiri whakaaro.

Ehara enei korero i te whakangahau noa; ka waiho hei whakaata hei whakaata i o tatou ake oranga me te ao huri noa ia tatou. Ahakoa kaore i te mohiotia te puna taketake o nga korero pakiwaitara a Aesop, ko o ratou karere o te aroha, o te manawanui, me te pono ka mau ki nga kaipānui o te ao.

Ko te Tortoise me te Hare, hei tauira, e whakamahara ana ki a tatou te kaha o te riterite me te whakatau, i te mea ka toa te honu puhoi me te kaha ki runga i te hare tere engari whakahihi. Ko te Popokorua raua ko te Mawhitiwhiti e ako ana i te hiranga o te whakarite me te whakapau kaha, i te mea ka kokoti te popokorua pukumahi i nga hua o tana mahi, ko te mawhitiwhiti ohorere ka pa ki nga hua o tana mangere.

Ahakoa ko te Raiona me te Kiore, ko te Tama i tangi Wolf, ko te Kuihi ranei nana i whakatakoto nga hua koura, kei ia pakiwaitara he korero hohonu e mau tonu ana te paanga ki te hunga whakarongo. Ko te ngawari me te whanuitanga o enei korero ka waiho hei tino rauemi hei whakaako i nga tamariki ki nga tikanga me nga tikanga.

Engari ko nga akoranga o nga korero pakiwaitara a Aesop ehara i te mea mo nga tamariki anake. Te horo'a nei ratou i te hoê arata'iraa mure ore no te mau taata no te mau huru oraraa atoa, ma te faahaamana'o ia tatou i te mau maitai e te mau ino o te faatupu i to tatou huru e te faauru i ta tatou mau ohipa. Na te kaha o te korero pakiwaitara, kua whakawhiwhia e Aesop ki te tangata te tini o nga taonga o te morare, e tono ana ia tatou ki te whakaaro ki o tatou whiringa me te ngana ki te tipu ake.

FAQ:

P: Ko nga korero pakiwaitara a Aesop i ahu mai i nga kaupapa tuturu?

A: Ko nga pakiwaitara a Aesop he korero pakiwaitara e whakamahi ana i nga kararehe me nga mea hanga pakiwaitara hei kawe i nga akoranga morare.

P: Ka whai hua nga pakeke ki te panui i nga korero pakiwaitara a Aesop?

A: Tino! Ko nga akoranga i roto i nga korero pakiwaitara a Aesop e tika ana ki nga tangata o nga reanga katoa, ka taea te mahi hei kaiarahi mo te tipuranga whaiaro me te whakaaro huritao.

P: He whakarereketanga hou o nga korero pakiwaitara a Aesop?

A: Ae, kua whakarereketia nga korero pakiwaitara a Aesop me te korero ano i roto i nga momo ahua, tae atu ki nga pukapuka, nga whakaari, me nga kiriata. Kei roto i enei urutaunga nga kaupapa me nga ahuatanga o naianei me te pupuri tonu i nga akoranga matua o nga korero pakiwaitara.

P: Kei hea e kitea ai nga korero pakiwaitara a Aesop?

A: Ka kitea nga korero pakiwaitara a Aesop i roto i nga momo pukapuka, i nga papaaho ipurangi me nga whare pukapuka. E waatea ana, e mau tonu ana te aroha me te panui e te hunga whakarongo huri noa i te ao.