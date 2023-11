Ko nga Rangahau me nga Mahi Hou ka eke ki te Waahi Pokapū i te Teihana Mokowhiti o te Ao

Ko te International Space Station (ISS) kei te noho tonu hei waahi mo nga rangahau me nga mahi mahi i a ia e whakanui ana i tana huritau 25 mai i te whakarewatanga o tana waahanga tuatahi, te Zarya. I roto i nga tau, kua noho te ISS hei turanga mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti, e tuku ana i nga kaihopu hurihanga o nga kaihoe me nga kaihoe ki te whakahaere i nga whakamatautau putaiao me nga ahunga whakamua hangarau.

Te Rangahau Hauora me nga Whakamaataunga Karu

I te Mane, ko te Kaihautu a Andreas Mogensen, me nga miihini rererangi a Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli, me Satoshi Furukawa, i aro ki te rangahau koiora. I whakahaerehia e ratou nga whakamatautau kanohi ma te whakamahi i te ultrasound me te whai waahi ki nga whakamatautau kanohi kua whakaritea i roto i te waahanga taiwhanga o Columbus. He mea nui enei whakamatautau kia mohio ai koe ki nga paanga o te haerenga mokowhiti mo te wa roa ki te tirohanga a nga kairangi.

Tarakona Whakangungu Whakangungu me te Tiaki

Ko te Kaihautu Mogensen me te Loral O'Hara o NASA i mahi i nga tikanga wetewete me te taunga o te waka mokowhiti a SpaceX Dragon Endurance. I wetewete hoki ratou i nga kete rongoa rongoa me te mahi i nga mahi tiaki i runga i te waka mokowhiti.

Mokowhiti Botany me te Akoranga Gravity Pūtau

I whai waahi a Loral O'Hara ki tetahi rangahau huaota mokowhiti e whai ana ki te whakatairanga i te matauranga STEM i waenga i nga mema o te iwi. Ko nga kakano i whakaratohia e te Choctaw Nation of Oklahoma i noho ki te microgravity mo etahi marama ki te ako i nga paanga o te waahi ki te tipu tipu. I taua wa, i whakahaere rangahau a Satoshi Furukawa mo te mohiotanga o nga pūtau i te kaha ma te mataki i nga tauira i raro i te karu. Ko tenei rangahau he paanga mo te mohio ki te whanonga pūtau i roto i nga taiao microgravity.

Nga Mahi a nga Kaihoko Ruhia

I roto i te wahanga Roscosmos o te ISS, i tirotirohia e Oleg Kononenko nga punaha o te kōwae pūtaiao o Nauka, i a Nikolai Chub i aro turuki i tana mahi ngakau me te mahi i nga mahi tiaki i runga i nga ngongo hau. I mau a Konstantin Borisov i te potae kua whakakiia ki te pukoro me te whakangungu i nga tikanga whakaurungi i runga rorohiko, e whakarite ana mo nga mahi aorangi me te miihini karetao.

25 Tau Paetae Putaiao

I te mea e whakanui ana te ISS i te 25 tau mai i te whakarewatanga o tana kaupapa tuatahi, he mea tika kia whakanuia nga whakatutukitanga i mahia i roto i te rangahau mokowhiti me te mahi tahi o te ao. Neke atu i te 3,000 nga rangahau me nga rangahau matauranga i whakahaerehia e nga tangata mai i nga whenua 108 me nga waahi, he mea nui te ISS ki te whakawhānui ake i o maatau mohiotanga mo te waahi me tona kaha ki te ahu whakamua putaiao.

FAQs

1. He aha te kaupapa o nga whakamatautau kanohi i whakahaerehia i runga i te ISS?

Ka whakahaerehia nga whakamatautau kanohi kia mohio ai ki nga paanga o te haerenga mokowhiti mo te wa roa ki te tirohanga a nga kairangirangi me te whakarite i to ratau hauora me to ratau oranga i te wa e mahi ana.

2. He aha te mea nui ki te rangahau huaota mokowhiti?

Ko te rangahau huaota mokowhiti ka awhina ia tatou ki te mohio me pehea te urutau me te tipu o nga tipu ki nga taiao microgravity. He mea tino nui tenei matauranga mo te whakapumau i nga mahi mokowhiti a muri ake nei, penei i te haerenga mokowhiti mo te wa roa me te nohonga whenua.

3. He aha etahi o nga whakatutukitanga o te Teihana Mokowhiti o te Ao?

Neke atu i te 3,000 nga rangahau me nga rangahau matauranga i whakahaerehia e te ISS mai i nga tangata o nga whenua 108 me nga waahi. Kua noho ano hei turanga mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti, ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki nga momo waahi putaiao me te para i te huarahi mo nga misioni mokowhiti a meake nei.

4. He pehea te mahi a te ISS ki te maatauranga STEM?

He mea nui te ISS ki te whakatairanga i te maatauranga STEM ma te whakauru i nga akonga me nga kaiwhakaako ki nga rangahau mokowhiti me nga whakamatautau. Ka whakahihiko i te reanga hou o nga kaiputaiao me nga miihini ki te whai i nga mahi i roto i nga mara STEM.