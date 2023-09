Te Whakapaipai i te Tiaki ManuWai Takutai ki Haina: Te Kauneke Kaupapahere me nga Wero

He arotake tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Avian Research na Zhijun Ma me ona hoa mahi e whakaatu ana i te ahunga whakamua me nga wero mo te tiaki manu wai takutai i nga repo takutai moana o Haina. Ko nga repo takutai moana he puunaha rauwiringa kaiao e whai waahi ana ki te huringa waro, te whakaheke i nga aitua, te oranga o te rohe, me te tautoko i te momo koiora. Ko nga manu wai, he tohu mo te hauora o te repo, ka noho hei momo rangatira mo nga mahi tiaki.

Ka whai waahi nui nga repo takutai moana o Haina ki te whakatipuranga, te heke, me te noho hotoke o nga tekau miriona o nga manu wai. Heoi, na te nui o nga kaupapa whakato whenua kua heke te tokomaha o nga manu wai. He nui nga mahi a te kawanatanga o Haina me te whakangao ki te tiaki i nga repo takutai i nga tau tata nei, engari kare tonu i te marama te whai huatanga o enei mahi me nga waahi kei roto.

E whakaatu ana te rangahau i te ahunga whakamua i roto i nga ture tiaki whenua, nga ture, me nga mahere mahi, me te pai ake o te whai huatanga o nga kaupapa here me te whai waahi ki te hunga whai paanga. Heoi ano, he maha nga take e mau tonu ana, e pa ana ki te tiaki me te whakahaere i nga kainga. Ko etahi o enei ko te whakaora i nga repo takutai moana, te whakahaere i nga momo urutomo penei i te Spartina alterniflora, te whakahaerenga o te parahanga taiao, me te whakapai ake i te kounga o te noho hangai.

Ka whakanuia e nga kaituhi te hiranga o te tiaki i nga repo o te tai maori me te whakapai ake i te kounga o te noho, ina koa mo nga manu o te takutai moana e tino whirinaki ana ki nga waahi noho o te tai. E taunaki ana ratou ki te aro turuki i nga parahanga, nga tauira ohaoha pai-taiao, me te aukati i nga matū ahuwhenua me nga patu paturopi i nga waahi takutai hei whakaiti i nga paanga mahi a te tangata me te whakatika i nga pakanga tangata-manu.

Kua whakatakotohia e te kawanatanga matua o Haina he whainga nui ki te whakakore i a Spartina urutomo i te takutai hei te tau 2022. Ko nga wero ki te whakatutuki i tenei whainga ko te whakarite tikanga ki nga ahuatanga o te rohe, te whakaiti i nga paanga o te kaupapa ki te taiao o te rohe me te kanorau koiora, me te aukati i te whakaekenga ano o Spartina a meake nei. He mea nui te whakaora i te kainga i muri i te whakakorenga o Spartina ki te hanga i nga nohoanga manu wai.

E whakapono ana nga kaituhi he whai waahi ki te whakapai ake i te tiaki manu wai me te whakamarumaru i nga repo takutai moana i Haina ma te whakatau me nga mahi i runga i nga taunakitanga. Me whai huarahi putaiao hei whakatika i nga wero me te whakarite kia roa te tiaki i nga manu wai takutai me o ratou kainga noho.

