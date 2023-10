Nga Paturopi me te Paanga ki runga i nga Kaokao

I nga tau tata nei, ko te paanga o te patu paturopi ki runga i nga toka kao kua aro nui ki nga kaiputaiao me nga kai-taiao. Ko nga patu paturopi he matū patu iroriki e tohuhia ana hei rongoa, hei taapiri whangai kararehe ranei hei whakatairanga i te tipu. Engari, he mea nui kia mohio kaore nga paturopi e mahi ki nga huaketo.

He puunaha rauwiringa kaiao ora te toka kao e noho ana ki nga momo rauropi kanorau o te moana, tae atu ki te kaoa, he kararehe e whakaputa ana i te exoskeleton pakari me te kohatu. Ko enei puunaha rauwiringa kaiao ngawari ka whakaraerae ki nga momo whakatuma, tae atu ki te huringa o te rangi, e tohu ana mo nga huringa-a-roa, tino nui o te ahuarangi o te Ao ka puta noa mai, na nga mahi a te tangata.

Kua kitea e nga rangahau ka whai hua kino te patu paturopi ki runga i nga toka. Ina whakamahia nga paturopi i roto i te rongoa tangata, kararehe ranei, ka uru ki te taiao ma roto i nga tipu maimoatanga wai para, te rere mai ranei i nga mahi ahuwhenua. Ka taea e tenei te arai ki te noho mai o nga patu paturopi ki roto i te wai huri noa, ka tupono ki nga punaha rauwiringa kaiao.

Kua kitea e te rangahau ka taea e te rongo ki nga paturopi te whakararu i te toenga ngawari o nga huakita i roto i nga toka. He rauropi pūtau kotahi te huakita e noho tata ana ki nga waahi katoa o te Ao, tae atu ki roto i etahi atu rauropi. Ka whai waahi nui ratou ki te pupuri i te hauora o nga puunaha rauwiringa kaiao me te awhina i nga momo tikanga whakahirahira.

Kaore e taea e nga antibiotic anake te patu i nga huakita kino engari ano hoki nga mea whai hua. Ka taea e tenei whakaporeareatanga te pa atu ki nga toka kao i te mea ka uru te huakita ki te pakaru o te maaota waro, te paihikara matūkai, me te whakamarumaru ki nga tukumate. Ko te hekenga o nga huakita whai hua ka whakararu i te kaha o nga toka toka ki te whakaora mai i nga taumahatanga penei i te pikinga o te pāmahana wai.

I tua atu i nga paturopi, ko etahi atu mahi a te tangata penei i te tuku matū ki roto i te taiao ka pa ki nga toka. Ko te matū he matū i hanga mai i te rua, neke atu rānei o ngā ngota e whakakotahi ana i roto i te ōwehenga pūmau me te hanganga. Ka taea e enei matū te whakarereke i te hanganga o te wai moana, ka pa ki te tipu me te whanaketanga o nga kaoa me etahi atu rauropi moana.

He pouri kee kei te noho whakawetihia nga toka kao i te huringa o te rangi me etahi atu taumahatanga na te tangata. Ko te mohio ki te paanga o te patu paturopi me etahi atu matū ki enei puunaha rauwiringa kaiao he mea nui mo te tiaki. Ko nga mahi ki te whakaiti i te tukunga o nga patu paturopi ki roto i te taiao me te whakatairanga i nga mahi toimau he mea nui ki te tiaki i te hauora me te rereketanga o nga toka.

Rauemi:

– Whakahaere Hauora o te Ao

– National Oceanic and Atmospheric Administration