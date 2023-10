Kua whakakorehia: Ko te Mihana Aditya-L1 o Inia e whai ana ki te tango koura mai i te Ra

I tata nei, he ataata e kii ana kei te whakamahere a Inia ki te tango koura mai i te ra ma te tuku i tana waka mokowhiti miihana Aditya-L1 kua huri haere i runga i nga paapori pāpori. Kia rukuhia te kerēme me te tirotiro i tona mana.

Ko te Taketake o te Ra me te koura huna

Ko te tini o nga huihuinga o te ao e arai ana ki te hanganga o nga mea taumaha, tae atu ki te koura, i roto i te Ra. Hei tauira, ka tuki nga whetu neutron tawhiti e rua, ka puta te whakangaromanga nui me te ngaru atea. Ko enei tukinga o te rangi he whakakorikori mo te hanga tere o nga mea taumaha penei i te koura (puna: waahi.com nasa.gov ).

Koura Kare e Taea Ki Roto i te Ra

Ahakoa he pono kei roto i te Ra te tata ki te 2.5 trillion tone koura me etahi atu huānga, ko te uru atu ki te tango mai ranei i enei rawa kare e taea te whakaaro na te kino o nga ahuatanga kei roto i te Ra. Na te nui o te mahana me te taumahatanga o te Ra ka kore e taea e tatou te tiki rawa mai i a tatou (puna: waahi.com nasa.gov ).

Ko te kaupapa pono o te Mihana Aditya-L1

He rereke ki te kerēme i mahia i roto i te ataata, kaore i whakatapua te misioni Aditya-L1 ki te ako i te ra mo te kaupapa o te tango koura. Engari, na te Indian Space Research Organization (ISRO) i hoahoa tenei kaupapa ( isro.gov.in waahi.com ) ki te whakatewhatewha i te Ra me te mohio ki tona paanga ki to tatou taiao mokowhiti.

Ko te whainga tuatahi o te miihana Aditya-L1 he tātari i te chromosphere me te korona o te Ra. Ka whakamahia e ia nga taputapu motuhake e whitu kei te waahi tuatahi o Lagrange (L1), tata ki te 1.5 miriona kiromita te tawhiti atu i te whenua. Ma tenei waahi ka taea e nga kaiputaiao te whakahaere rangahau hohonu me te kohi raraunga nui mo te whanonga me nga taunekeneke a te Ra me ona taiao (puna: isro.gov.in waahi.com ).

Whakamutunga: Kaore he Tango Koura mai i te Ra