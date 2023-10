Ka taea e te toka puia kua maru te ki te tango waro?

Ko te rangahau whenua i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o California, Davis, me te Whare Wananga o Cornell kua kitea he otinga pea ki te wero o te tango waro. Na roto i te taapiri i nga toka puia kua maru ki nga whenua kai, kua kitea e enei kaiputaiao he huarahi hei penapena waro ki roto i te oneone, ahakoa nga ahuatanga o te matewai. I whakaputaina tenei whanaketanga whakaihiihi i roto i te retaata Environmental Research Communications.

Ko te tukanga i muri i tenei mahi hou e mohiotia ana ko te toka huarere. I te wa e pa ana te wai ua ki te toka puia, ka kapohia e ia te hauhaa waro mai i te rangi, ka mau ki roto i te toka. Ko te tikanga, ka puta tenei mahi i roto i nga miriona tau, he puhoi rawa ki te aukati i te mahanatanga o te ao. Heoi, na te pakaru o te toka ki roto i te puehu pai, kua kaha nga kaiputaiao ki te whakatere i te huarere toka.

Ko nga rangahau o mua kua whakatauhia ko tenei putanga whakarei ake o te huarere toka ka taea te penapena i te 215 piriona taranata o te waro hauhauora i roto i nga tau 75 e whai ake nei, mena ka whakatinanahia ki nga whenua kai puta noa i te ao. Heoi, tae noa ki tenei wa, kaore ano te hangarau i whakamatauhia i roto i nga ahuatanga maroke.

Ko tenei rangahau mara o mua tata nei i whakaatu angitu ko te toka puia kua maru he taputapu nui hei penapena waro, ahakoa i raro i nga ahuatanga o te tauraki. He mea nui pea nga paanga o tenei kitenga, i te mea he huarahi pai ki te whakaiti i te huringa o te rangi me te whakaheke i nga tukunga hau kati. Ma te whakauru i tenei tikanga ki nga mahi ahuwhenua, ka whai waahi pea nga kaiahuwhenua ki nga mahi tango waro i te wa e ngaki tonu ana a ratou maara.

I te wa e raru tonu ana te ao ki te hiahia tere mo te whakaheke waro, ko nga kitenga a te rangahau he tumanako me te whakahihiko. Ko etahi atu rangahau me nga whakamatautau mara ka tika, engari ko te kaha o te toka puia kua maru ki te whai waahi nui ki te whakaheke i te huringa o te rangi he tirohanga whakahihiri hei whakaaroaro.

FAQ

He aha te huarere toka?

Ko te huarere toka he tukanga maori ka puta ina tauhohe nga kohuke o roto toka ki nga hau hau, penei i te waro hauhauora, ki te whakaputa i nga pūhui hou, ki te whakakore ranei i nga mea o mua. Ka roa te wa, ka taea e tenei tukanga te tango i te waro hauhaa i te rangi ka penapena ki roto i nga toka.

Me pehea e taea ai e te toka puia maru te whakanui i te huarere toka?

Ko te kuru i nga toka puia ki roto i te puehu pai ka tere ake te mahi o te huarere toka. Ma te whakanui ake i te mata o nga matūriki toka, ka nui ake te waro hauhā ka taea te tauhohe ki nga kohuke i roto i te wa poto, ka maukati pai te waro.

He aha nga painga ka taea te whakamahi i nga toka puia kua kurua ki runga i nga whenua kai?

Ma te whakauru i nga toka puia kua kurua ki runga i nga whenua kai, ka taea te kapo mai i te hau hau ka rongoa ki te oneone. Ehara tenei i te awhina anake ki te whakaiti i nga paanga o te huringa o te rangi engari ka pai ake te kounga o te oneone me te hua. Hei taapiri, ko nga kaiahuwhenua e whakamahi ana i tenei tikanga ka whai waahi pea ki nga mahi tango waro o te ao me te pupuri tonu i o raatau hua ahuwhenua.

Ka taea te whakamahi i nga toka puia kua maru ki nga momo ahuarangi katoa?

Ahakoa ko nga rangahau o mua i aro ki te kaha o te toka puia pakaru i roto i nga ahuatanga o te rangi, ko te rangahau o mua tata i whakamatauria i roto i te rangi maroke. Ko nga hua i tohu ahakoa i roto i nga ahuatanga tauraki, ka taea tonu te penapena waro ki te oneone ma te whakamahi i tenei tikanga. Heoi, me nui ake nga rangahau me nga whakamatautau kia tino mohio ki tona whaihuatanga me tona whaihuatanga ki nga ahuatanga rerekee.