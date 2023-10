Te tātari i te Whanonga o nga Ngaru i roto i nga Paapāho Huri-Wa

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Eastern Finland me te Whare Wananga o Tampere kua tirotirohia te whanonga o nga ngaru i roto i nga korero rereke-wa. Ma te whakaaro ka rereke te tere o te ngaru i te waa, ka whakawhanakehia e nga kairangahau te mea e kiia nei ko te wharite ngaru tere. Ka whai whakaaro tenei wharite ki nga paanga relativistic me te whai paanga ki nga momo ahuatanga.

I roto i ta raatau rangahau, i kitea e nga kairangahau ko te wharite ngaru tere ka taea anake nga otinga e rere whakamua ana te wa, me te whakarite i te ahunga o te waa, te "pere o te wa" ranei. Ahakoa ka whakatauhia te ahunga o te wa ma te whakanui ake i te entropy, e whakaatu ana tenei rangahau ahakoa i te taumata o nga matūriki kotahi, he ahunga pumau o te waa.

Ko te angamahi e whakaatuhia ana i roto i te rangahau ka whakatau i te tautohetohe kua roa e mohiotia ana ko te tautohetohe Abraham-Minkowski. Ka whakatauhia te patai he aha te mea ka pa ki te hikoi o te marama ka uru ki roto i te reo. I kitea e nga kairangahau, e ai ki te tirohanga o te ngaru, karekau he huringa o te tere.

I tua atu, ka taea e te wharite ngaru tere te whakatauira ngaru i roto i nga rauemi rereke-wa. He mea tino nui tenei na te mea ka taea e ia te ako i nga ahuatanga i uru noa mai ma te whaihanga tau. Ko te rangahau ano he tirohanga mo nga ahuatanga penei i te whanonga o nga ngaru i roto i nga kiripiri wa photonic, e takahia ana te tiaki hiko i te rohe na te kopikopiko o te waahi-waa kua pa ki te ngaru.

He nui nga paanga o tenei rangahau mo nga waahi rereke, tae atu ki nga paanga mata o ia ra, nga whakamatautau taiwhanga o te hononga whanui, me te hohonu ake o te maarama ki te ahunga o te waa.

