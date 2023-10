Nanophotonic Electron Accelerators: Whakaiti Matūriki Accelerators

He nui te ahunga whakamua a te roopu kairangahau ki te whakakoi i nga kaiwhakatere matūriki ma te whakawhanake i nga kaiwhakatere irahiko nanophotonic. Ko enei accelerators hou, ko te rahi o te maramara rorohiko, ka whakamahi i nga lasers ki te whakanui tere i te tere o nga irahiko. Ko te whakatere angitu o nga irahiko ma te whakamahi i te taputapu nano ka whakatata atu tatou ki te waahi o te radiotherapy a-roto me te whakamahi i nga endoscopes a meake nei.

Ko nga kaiwhakatere matūriki he taputapu nui i roto i nga momo ahumahi, mara rangahau, me te waahanga rongoa. Heoi, he nui noa enei miihini me te hiahia kia nui te waahi. Ko te whakamahi i te whakatere-a-taiaho i roto i te hangahanga nano photonic e tuku ana i tetahi momo miihiniiti ka taea te whakaiti i nga utu me nga rahinga taputapu.

Tae noa mai ki tenei wa, kaore ano kia kitea he taunakitanga mo te nui o nga hua o te kaha i roto i nga kaiwhakatere irahiko nanophotonic. Heoi, he roopu o nga tohunga ahupūngao laser i Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) kua angitu te whakaatu i te tuatahi o te whakatere irahiko nanophotonic. I tutuki tenei whakatutukitanga me tetahi mahi hou a nga hoa mahi i te Whare Wananga o Stanford.

He iti rawa enei whakatere nanophotonic, he iti noa nga nanometera te rahi. I taea e nga kairangahau te tere tere i nga irahiko i roto i enei hanganga ma te whakamahi i nga pupuhi laser poto poto. Ahakoa he ahua iti tenei, he tohu nui tenei i roto i nga mahi ahupūngao whakatere.

Ko te tino whainga ko te whakanui tonu i te whiwhinga o te hiko me te iahiko irahiko kia pai ai te whakatere matūriki ki runga maramara mo nga tono rongoa. Hei whakatutuki i tenei, me whakawhänuihia e nga kairangahau nga hanganga, me whakanoho ranei nga hongere maha ki tetahi taha.

Ko nga hoa mahi i te Whare Wananga o Stanford kei te mahi ano ki te whakatutuki i te "Accelerator on a chip" i te mahi tahi me te roopu FAU. Na te Gordon me Betty Moore Foundation i putea te mahi tahi.

Rauemi:

"Kua angitu nga tohunga ahupūngao laser ki te whakatere i nga irahiko ma te whakamahi i te taputapu nano" - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

"Whakatere i nga irahiko me te hangarau i tangohia mai i te rangahau ahupūngao matūriki" - Te Whare Wananga o Stanford