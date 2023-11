Te Whakakitenga i nga Lamprey Tawhito Nui: Nga tirohanga ki te Kunenga o te Kaikonihi Kino

No tata nei ka kitea e nga kairangahau tetahi mea whakamiharo ki Te Taitokerau o Haina, i te hura i nga parapara o nga momo rama rama e rua i tupu tata ki te 160 miriona tau ki muri. Ko enei parapara e whakamarama ana i te kukuwhatanga whakahihiri o enei ika onamata, e whakaatu ana kua huri kee ratou ki nga kaipahua whakamataku me te roa o te kauae, neke atu i te tekau whakarea te rahi ake i o ratau whanaunga o mua.

Ko nga Lampreys, e kiia ana he "parapara ora," he nui te hitori o te kukuwhatanga mai i te 360 ​​miriona tau. Ko enei mea hanga kaore i whakarereketia i roto i tenei waa roa, ka whakawhiwhia ki a raatau te ingoa tika. Ahakoa ka eke ki te mita te roa o nga rama rama o naianei, he torutoru henemita noa te roa o o ratou tupuna Paleozoic. Ko tetahi o nga momo rama rama hou katahi ano ka kitea, ko Yanliaomyzon occisor te ingoa, neke atu i te 64 henimita (25 inihi) te ine mai i te pito ki te hiku, e whakaatu ana i te tipuranga nui o enei ika i roto i te waa.

I kitea nga parapara i roto i te Yanliao Biota terrestrial, he waahi kei Te Taitokerau o Haina e rongonui ana mo ana parapara Lagerstätte kua tino tiakina. Ko enei parapara he huarahi ahurei mo nga kaimatai paeone ki te ruku hohonu ki te hitori o te kukuwhatanga me te koiora whangai tipuna o nga rama rama hou.

I whakahaerehia e te roopu rangahau, na Feixiang Wu mai i te Hainamana Academy of Sciences, he rangahau whanui mo nga momo rama rama e rua ma te whakamahi i nga tikanga matatau penei i te X-ray micro-computerized tomography, e taea ai e ratou te tiro i nga parapara i roto i nga taipitopito 3D uaua. I te taha o o ratou whanaunga tata, te hagfish, te ramarama no te roopu motuhake o nga whaikorero kauae ora. He rite enei kararehe o te moana ki te tuna. Heoi ano, me mahara ko te tuna he momo hou ake, he ahua hou ano he kauae me te kōiwi.

Kaore i rite ki etahi atu ika e whakamahi kauae hei whangai, he waha porohita, koi-niho te rama e taea ai e ratou te ngote i te toto o ana kai. Ko nga Lamprey tetahi o nga vertebrate e mohiotia ana, a he nui te taumaha o a ratou whanonga whangai i roto i te rangahau o te kukuwhatanga vertebrate. Ka whakamaramatia e Wu, Janvier, me Zhang i roto i ta raatau pepa kua panuitia, ka piri nga rama rama ki a ratou ano ki nga kaihautu, ki nga taonga ranei, ka whangai ma te kai toto, ma te tapahi ranei i nga kopa ma te whakamahi i o raatau ngongo waha.

Ahakoa to ratou hiranga ki te mohio ki te kukuwhatanga o te vertebrate, he uaua te whakamaarama i te hitori o te kukuwhatanga o te rama rama na te iti o te waatea o nga parapara. Kare tonu i te tino marama i te wa i puta ai nga niho uaua o nga rama rama hei whangai, i te mea karekau o ratou hoa o mua i te waahi torongū tuatahi i kitea i roto i te huringa ora o nga rama rama hou, i reira ka pao o ratou hua he matapo, he ahua noke e keri ana ki te paru.

Ko nga momo rama Jurassic hou e tuku ana i nga tohu nui mo te whanonga whangai me te huringa ora o nga rama rama tawhito. Ko te rahi ake o enei momo ka taea e ratou te heke ki tawhiti, te whakawhanui i te awheawhe, te whakaputa hua, me te urutau ki nga taiao wai tote.

Na roto i te tino tirotiro, i kitea ano e nga kairangahau nga toenga koiwi, tae atu ki nga niho, kauae, tae atu ki nga angaanga o nga ika koiwi kore mohio, kei roto i nga whekau o nga momo parapara e rua. Ko enei toenga e tino tohu ana i nga tikanga kai kikokiko o nga rama rama tawhito, ka waiho hei rekoata tawhito rawa atu mo nga rama rama me te tikanga whangainga marama.

Ka huri te rangahau i nga whakapae o mua e pa ana ki te puna matawhenua o nga rama rama hou, e tohu ana ko te Tuakoi ki te Tonga te takenga mai. E whakaatu ana i te hiranga o nga parapara hei tarai i nga aputa kukuwhatanga me te whakarato i nga tirohanga hou ki te takenga mai me te ahua konihi o enei mea hanga whakamiharo. Kua whakaputaina nga kitenga i roto i te hautaka pūtaiao rongonui Nature Communications.

