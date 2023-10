He Huringa Hurihuri: DeepMB Ka Whakahohe i te Wa-Tuturu, Ko te Ataata Optoacoustic Kounga teitei.

Kua kitea e nga Kairangahau tetahi kitenga hou i roto i te waahi o te atahanga rongoa, e aro ana ki te wero kua roa nei kia tere te tiki whakaahua kounga teitei ma te whakamahi i te multispectral optoacoustic tomography (MSOT). Ko te MSOT he hangarau hou e whai waahi ana ki te tirotiro me te arotake i nga momo mate penei i te mate pukupuku u me te mate uaua. Heoi, ko te wa-kaimahi tukatuka e hiahiatia ana ki te whakaputa whakaahua taipitopito kua whakawhäitihia tana whaipainga haumanu.

Hei hinga i tenei wero, kua whakawhanakehia e nga kairangahau a DeepMB, he anga ako-hohonu e taea ai te wa-pono, te kounga teitei o te whakaahua optoacoustic. Ka pirihia e DeepMB te aputa i waenga i te tere o te atahanga o te waa-tuturu me te kounga o te whakaahua ka tutuki ma te hanga-a-tauira. Ka tutuki tenei ma te whakaatu i te hanganga-a-tauira ma te whakamahi i te whatunga neural hohonu.

He aha te wehe i a DeepMB ko tana mahi whakamiharo. Na roto i te whakangungu i te punaha mo nga tohu optoacoustic kua whakahiatotia me nga whakaahua pono-whenua i hangaia ma te hanganga-a-tauira, kua tutuki nga kairangahau i te hanga whakaahua optoacoustic tika i roto noa i te 31 milliseconds mo ia ahua. He tata ki te 1000 nga wa tere ake i nga algorithm hou o te toi, me te pupuri tonu kia kore e ngaro te kounga o te ahua o te ahua, na te mea i whakapumauhia e nga arotakenga kounga me te ine o te huinga raraunga kanorau o nga whakaahua in vivo.

He hohonu nga paanga o DeepMB. E oati ana kia whai waahi tonu nga kairoro ki nga whakaahua MSOT kounga teitei ahakoa te ahua o te manawanui me te waahi o te tinana e karapahia ana. Ko tenei pakaruhanga e whakatuwhera ana i te waahi o te taumira teitei, te whakaahua rereke rereke na roto i te tomography optoacoustic a-ringa ka noho hei waahanga o nga mahi haumanu. Kei a ia te kaha ki te whakarereke i nga rangahau rongoa me te tiaki manawanui ma te whakakii i nga tohunga ngaio hauora ki te taputapu kaha mo te whakatau i nga tohu tino tika me te whakarato i nga manaakitanga pai ake.

Hei mutunga, ko DeepMB te tohu i te ahunga whakamua nui i roto i te whakaahua optoacoustic. Ka toro atu tona kaha ki tua atu i te MSOT ki etahi atu tikanga atahanga penei i te ultrasound, x-ray, me te atahanga resonance autō. I te mea kei te whanake haere tonu a DeepMB, ka taea e ia te noho hei kohatu kokonga o nga whakaahua rongoa hou, e whakaputa ana i nga hua o te kounga teitei i nga tere o mua me te huri i te mara mo te pai ake.

