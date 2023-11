He Tirohanga ki te Hohonutanga o te Ao: Te Whakakitenga i te Mea Ngaro o te Kohanga Pango Nui.

By

Na te whanuitanga o te waahi ka miharo ano nga kaiputaiao me nga kaititiro whetu i a tatou e kite ana i tetahi kitenga kaore ano i rite. I roto rawa i te tupuni M87, ko te kohao pango nui e piri ana ki tona pokapu kua hurahia ki te ao mo te wa tuatahi. Kua tukuna e te Event Horizon Telescope Collaboration he ahua whakamataku e hopu ana i te mauri o tenei tangata nunui o te ao.

Ko tenei whakatutukitanga o te whenua ka taea e tatou te kite i te kaha me te ataahua o te poka pango tino nui. Kua ngaro atu nga whakaaro pohewa i mau ki roto i o tatou whakaaro; kei a matou inaianei he tohu pono mo to ratau oranga.

Na roto i te kupenga maataki o nga kaitirotiro, i hopukina e te EHT te ahua ma te whakamahi i te tini o nga telescopes kua horahia puta noa i te ao. Ko tenei tikanga, e mohiotia ana ko te interferometry baseline roa rawa, ka whakakotahi i nga raraunga i kohia e nga kaitirotiro whai waahi ki te hanga i tetahi ahua o te tino marama me te whakatau.

Ko te ahua e whakaatu ana i tetahi mowhiti kanapa, e karapoti ana i te ahua pouri o te pae o te huihuinga, te rohe ki tua atu kaore he mea e mawhiti mai i nga awhi o te kohao pango. Ma tenei tirohanga whakamiharo ka kite tatou i te hohonu me te nui o nga ahuatanga o te ao e whakapouri tonu ana i o tatou hiahia.

FAQ:

P: He aha te poka pango?

A: Ko nga kohao pango he rohe tino nui o te waahi kei te kaha te kaha o te kaha e kore ai te marama e mawhiti.

P: He pehea te mahi a te Event Horizon Telescope Collaboration ki te hopu whakaahua o nga rua pango?

A: Ko te EHT e whakakotahi ana i nga raraunga mai i nga kaitirotiro puta noa i te ao ma te whakamahi i te interferometry raina turanga roa rawa hei hanga whakaahua taumira teitei o nga rua pango tino nui.

P: He pehea te ahua o te ahua ki te awhina i to maatau mohio ki nga rua pango?

A: Ko te ahua e whakaatu ana i te oranga o nga rua pango me te awhina ki te wetewete i nga mea ngaro e karapoti ana i enei ahuatanga o te ao.

P: He aha ta tatou e ako mai i te ako i nga kohao pango?

A: Ma te ako i nga kohao pango ka hohonu ake to maatau mohiotanga ki nga ture taketake o te ahupūngao, te hanganga me te whanaketanga o nga tupuni, me te ahuatanga o te waahi mokowhiti.

A hi‘o noa ’i tatou i teie hoho‘a maere, te faahaamana‘ohia ra tatou i te mau mea maere rahi e tiai maira ia tatou i roto i te ao. Ko te tuhuratanga o nga rua pango e whakaatu ana i te waa hou o te kitenga, kei reira to tatou tirohanga ki te ao e huri tonu ana i te huratanga o ona tino pohehe.