Te hura i te Hitori Huna Huna o Puget Sound

He rangahau hou kua whakamaramatia te mahi rui tawhito i hanga i te rohe o Puget Sound, te kainga o te taone nui o Seattle. Kua roa nga kairangahau e pohehe ana mo te wa me te nui o nga ru i puta neke atu i te 1,100 tau ki muri ki tera takiwa. Heoi, kua whakatauhia e te roopu kaiputaiao e rua nga hapa tata i pa ki nga mahi ruihi i roto i te ono marama, e whakaatu ana i nga tino tirohanga o mua o te rohe.

Engari i te whakawhirinaki ki nga tikanga reiti radiocarbon tuku iho, he maha nga hua karekau, ka tahuri nga kairangahau ki tetahi puna kore tikanga: nga mowhiti rakau. I wetewetehia e ratou nga whakakai a-tau o nga rakau kauri Douglas i mate i te wa o te ruinga tawhito, ka tanumia ki raro i te paru, ka rukuhia ranei ki te wai. Ma te ata tirotiro i nga tauira o nga mowhiti rakau, ka kitea e te roopu ka mate nga rakau mai i nga waahi rereke i te wa kotahi, e tohu ana i pakaru nga Hapa o Seattle me Saddle Mountain i taua wa ano.

Ko nga kitenga o te rangahau e whakaatu ana e rua nga ahuatanga ka taea: e rua nga rū whenua tata ki te 7.5 me te 7.3 i puta i roto i te 6 marama o tetahi ki tetahi, he ru kotahi 7.8 ranei i pa ki nga hapa e rua. I roto i tetahi take, he tino kino nga rū whenua, he rite te kaha ki te rū 1906 San Francisco. Ko enei tirohanga ehara i te mea he korero tino nui mo te maarama ki nga mahi ruri o mua i roto i te rohe engari he mea nui ano hoki mo te whakamahere rū whenua me te hoahoa whare.

Ko nga matauranga i puta mai i tenei rangahau ka awhina i nga kaiputaiao me nga miihini kia pai ake te whakarite mo nga rū whenua kei te takiwa o Puget Sound. Ma te mohio ki te wa me te kaha o nga rū whenua o mua, ka taea te whakarei ake i nga rautaki whakahaere ohorere, ka taea hoki te whakarereke i nga waehere hanga whare ki te paheketanga o te ru nui, o te ru ki muri ranei. Ko tenei rangahau e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau mohiotanga ki te hitori ru o Puget Sound me te whakapumau i te hiahia mo te rangahau me te noho rite ki nga rohe e ru ana.

FAQ

1. I pehea te whakatau a nga kairangahau i te wa o nga ru o mua?

I tirotirohia e nga kairangahau nga mowhiti tipu-a-tau o nga rakau kauri Douglas i mate i te wa o te rui. Ma te wetewete i nga tauira i roto i nga mowhiti rakau, i taea e ratou te whakatau ko nga rakau mai i nga waahi rereke ka mate i te wa kotahi, e tohu ana i puta nga ru i roto i te ono marama.

2. He aha nga ahuatanga e rua mo nga ru?

I runga i te rahi o nga hapa, i kii te roopu e rua nga rū whenua tata ki te 7.5 me te 7.3 te rahi i puta i roto i te 6 marama o tetahi ki tetahi, he rū kotahi 7.8 ranei te nui i pa ki nga hapa e rua.

3. He aha nga paanga o tenei rangahau mo te whakamahere rū whenua me te hoahoa whare a muri ake nei?

Ko nga kitenga o tenei rangahau he nui nga paanga mo te whakamahere rū whenua me te hoahoa whare kei te rohe o Puget Sound. Ko te matauranga i puta mai i te maarama ki te waa me te kaha o nga rū whenua o mua ka awhina i nga rautaki whakahaere ohorere me nga tikanga hanga whare ki te whakarite pai mo nga rū whenua kei te heke mai. Ka uru pea tenei ki te whakaaro ki te tupono ka puta he ru nui, he ru whakamuri-muri ranei i roto i nga hoahoa whare me te whakahou i nga mapi nekehanga whenua e whakamahia ana mo nga tohu whare.

Rauemi:

