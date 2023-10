Ka Whakahohehia te Inenga Tika o te Pungao Acoustic

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Harvard me te Whare Wananga o Purdue he rautaki ki te whakahaere me te panui i nga waahi mokowhiti i roto i nga resonator oro oro i hangaia mai i te 4H silicon carbide (SiC). Ko enei resonator, e whakanui ana, e tarai ana ranei i nga ngaru acoustic, he maha nga tono tae atu ki te waea RF me nga hangarau quantum. Heoi, he uaua te ine tika i te kaha oro i roto i aua waa. Ko te rautaki a nga kairangahau ko te whakatikatika i nga iarere ka uru, ka whakanuia ranei e nga hapa o te resonator. I whakamahia e ratou he taputapu e kiia nei ko te lateral overtone bulk acoustic resonator (LOBAR), he mea hanga ki te 4H SiC, hei whakaatu i te mana hurihuri o nga tuunga hiko. I whakahaerea e ratou he tātari hihinga auau me te whakamahi i te panui whatu ki te tiro i te aratau haruru o te taputapu. Ko te inenga-kore e taea te whakaatu tika i nga ahuatanga oro o nga punaha microelectromechanical. Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te hanga i nga taputapu tukatuka tohu pono me te tino mahi.

Ko nga resonator acoustic nui he hanganga e whakanui ana, e tarai ana ranei i nga ngaru acoustic me te tono i roto i te waea RF me nga hangarau quantum.

Puna: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)