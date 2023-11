He mea ngaro te tangata rangatira motoka i miharo, ka pohehe hoki nga mana whakahaere

I ohooho nga kainoho o te takiwa noho humarie mai i to ratou moe i te pupuhi turi e haruru ana i te rangi, ka wiri te whenua. Ko te mataku i muri mai ka maha nga waea ki nga pirihimana, i tae tere ki te waahi. Ko nga mea i kitea e ratou he mea poauau me te ohorere—he poka nui kua pakaru ki te tuanui o te waka o tetahi tangata.

I te wa i oho ai te rangatira ohorere a Romain mai i tana moe e nga pirihimana, ka pa atu ki a ia nga korero whakamiharo kua whiwhi ia i tetahi tuanui hou, na tetahi mea kaore i mohiotia. Ahakoa he mea ngaro tonu te take o te kino, ko te nui o te paanga e kii ana me kaha te kaha ki te pakaru i te tuanui whakarewa. Na tenei i whakapae nga kaipatu ahi ma te meteorite pea te kawenga.

I roto i te tono ki te whakaoti i te enigma, ka ata whakanekehia e nga kaipatu ahi te waka ki tona taha, me te tumanako ka kitea he tohu kei roto. Ahakoa ta ratou mahi, ko te mea i kitea e ratou he rakau iti, he kowhatu ranei, he mea hei whakahohonu ake i te ahua o te hianga. Ko nga awangawanga mo te kaha o te reo irirangi i akiaki i nga mana whakahaere ki te aukati i te waahi, ka nui ake te ahua o te hianga me te kore mohio.

I whakaae a Kapene Matthieu Colobert, te rangatira o nga kaipatu ahi, ki te tupono ka puta he meteorite, me tana kii, "Kia tae ra ano ki te whakaatu i te rereke, he kotahi. Kaore i kitea e matou te kaupapa, no reira ka mau tonu te ruarua. Engari i runga i te ahua o te waka, e kii ana nga mea katoa ka kotahi pea.

Ehara tenei aitua i te mea mokemoke, i te mea kua puta nga korero o mua tata nei ki te kitenga o tetahi meteorite nui i Antarctica i muri i te mano tau o te nehu ki raro i te hukapapa.

He maha nga patai kaore i te whakautuhia e te waahanga me te takenga mai o te mea ngaro kaore ano kia whakatauhia. Ahakoa e haere tonu ana te whakatewhatewha, ka noho tonu nga kainoho o te takiwa ki te whakaaro mo te manuhiri tuawhenua pea i mahue mai i te kohao o te waka a Romain.

FAQ

1. He aha te take i pakaru ai te waka?

Ko te tino take o te kino kaore i te mohiotia. Heoi, i runga i te paanga nui e tika ana kia pakaru te tuanui whakarewa o te motuka, ka whakapae nga kaipatu ahi ma te meteorite te kawenga.

2. I kitea etahi taunakitanga i te waahi?

I tino rapu nga kaipatu ahi i te waka, ka kitea he rakau iti, he kohatu ranei. Ahakoa kaore tenei kitenga i tino whakautu, ka nui ake te mataku o te reo irirangi me te akiaki i nga mana whakahaere ki te aukati i te waahi.

3. Koinei te wa tuatahi i puta mai ai te ahua o te meteorite?

Kao, he waahi o mua kua puta nga korero a nga meteorites. I te timatanga o tenei tau, i keria tetahi meteorite nui ki Antarctica i muri i tana nehua mo nga mano tau.