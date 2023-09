Whakawhanui Mataiti: Te Whakatairanga i te Whakataunga o nga Mataiti Maama

Ko nga microscopes e whakamahi ana i nga arotahi karaehe me te marama he kohatu kokonga o te rangahau taiwhanga mo nga rau tau. Ahakoa te kaha ake o nga taputapu penei i te microscopes irahiko, ko o raatau utu nui me nga whakaritenga tiaki ka kore e taea mo te nuinga o nga taiwhanga. Ko te mutunga mai, ko nga microscopes confocal, e whakamahi ana i nga rama me nga arotahi hei whakanui i nga mea, ko te huarahi pai mo te maha o nga kairangahau. Heoi, ka raru enei karuiti ki te whakatau i nga mea e tata ana ki te roangaru o te marama e whakamahia ana, e arai ana ki te korikori atahanga ma te rereketanga.

Ko nga rauropi penei i te huakita, te harore, me nga wheori ka taka ki roto i tenei awhe rahi, he wero mo nga tohunga moroiti me nga tohunga mate e whai ana ki te ako me te tirotiro i a raatau. Ki te hinga i enei arai, kua puta te tikanga mo te whakawhanui microscopy i roto i nga tau e waru kua hori, e taea ai e nga kairangahau te whakapai ake i te whakatau o nga microscopes tikanga ma te whakawhänui i te rahi o nga moroiti e tirohia ana.

Ka whakamahia e te miihini whakawhanui he polyelectrolyte hydrogel hei whakawhanui tauira. Ko enei reera he tino ngongo me te pupuhi ina tapirihia te wai. Ko nga tauira, tae atu ki nga koiora motuhake penei i nga pūmua, ka mau ki tenei matrix reera. I te wa e pupuhi ana te ra, ka whakawhānuihia nga tauira ki te wha nga wahanga, ka whakakore i te paheketanga i puta mai i te rereketanga.

Heoi ano, he uaua ki te whakapumau i te whakawhanuitanga o nga tauira. Ko te noho mai o nga pakitara o te pūtau i roto i te maha o nga moroiti e aukati ana i te roha, me te hiahia mo nga waahanga punga motuhake mo ia koiora, ka kaha te mahi me te aukati i nga momo tauira ka taea te whakawhanui.

I te Pipiri 2023, i hangaia e te roopu kairangahau hangarau koiora i aratakina e Yongxin Zhao i te Whare Wananga o Carnegie Mellon tetahi papaaho whakawhanui miihini hou e kiia nei ko µMagnify. I whakamahia e tenei papaaho he hydrogel e herea ana i nga koiora puta noa i te kopu o te ra, na te mea ka nui ake te horapa o nga tauira me te whakaroa i te whānuitanga o nga rauropi me nga kopa ka kitea. Heoi ano, e rua nga wero i tohe tonu: ko te raru o te pakitara pukoro me te kaha ki te tapanga me te tautuhi i nga hanganga motuhake.

Hei tarai i te take o te pakitara o te pakitara, ka whakakotahi nga kairangahau i te maimoatanga wera me te kokonati o nga whaariki keri pakitara o te pakitara o te pūtau, kia tutuki pai te roha o nga momo tukumate me nga kopa kua pangia, tae atu ki nga kiriata koiora huakita me te harore.

Ko tetahi atu wero ko te tapanga i nga pūmua hei tautuhi i nga hanganga matua, i nga pūmua ranei i roto i nga ruma kei te tirotirohia. Ka whakamahia te tapanga kareoro, engari he iti noa te maha o nga tae na runga i nga roangaru inaki. Heoi, i whakawhanakehia e te roopu a Zhao he huarahi horoi-a-tuurua, e taea ai te maha o nga rauna tapanga ki te tauira kotahi. Ka honoa tenei me te whakawhänuitanga o te whakaahua ka taea te whakakitenga i te maha o nga taunekeneke pūmua me nga hanganga i roto i te 3D.

Ko te punaha µMagnify e tuku ana he otinga utu-utu me te ngawari ki te whakarei ake i te mana me te whai kiko o nga karu karu o mua. Ki te $10 US taara te utu mo ia tauira, ka taea e nga taiwhanga huri noa te whakamahi i tenei tikanga. I roto i nga rohe iti rawa he nui te maha o nga pathogens microbial, penei i te Sub-Saharan Africa me te tonga-tonga o Ahia, he nui te kaha o te punaha. I whakawhanakehia e nga kairangahau he kaupapa mooni mariko e kiia nei ko ExMicroVR mo te tirohanga o nga raraunga, me te whakahaere i nga rangahau mahi tahi i waenga i nga kairangahau maha i runga i te tauira kotahi.

