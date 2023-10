Ka Taea e Hangarau Hou te Whakaiti i te Parahanga Maama me te Whakaora i nga Tirohanga Maama o te Rangi Po

Kua hangaia he hangarau rama huarahi hou e taea ai te whakaiti i te raru o te parahanga marama me te whakahoki mai i nga tirohanga marama o te rangi o te po mo nga kaitoro arorangi. Ko te parahanga marama, na te kaha o te whakamahi i nga rama rama kanapa, kua piki haere te riri ki nga whare tirotiro arorangi puta noa i te ao. He iti ake te hiko o enei rama rama a-hiko i nga rama kanapa tuku iho engari he maamaa ake, na reira ka kanapa te rangi me te kaha ake ina whakauruhia ki roto i nga taone.

Ko te mutunga mai, he maha nga kaitirotiro i noho ki nga waahi pouri me nga waahi tawhiti ka kite i te iti o nga whetu na te nui o te marama e marara ana i te hau o te Ao. Ko tenei raruraru kua whakakore i nga ahunga whakamua i roto i te hangarau telescope. I kitea e tetahi rangahau tata nei kei te ngaro nga whetu mai i te rangi i te reiti toharite o te 10% ia tau.

I whakamatauria e StealthTransit a Tiamana tetahi otinga mo tenei take. Ko te hangarau a te kamupene, e kiia nei ko te DarkSkyProtector, e toru nga waahanga: he taputapu e whiti ana nga rama rama i te auau kore e kitea, he kaikawe GPS, me tetahi maru kamera karu karu i hangaia e taea te kimo i te tukutahi me nga rama LED. Ma te whakatuwhera i te kati i nga wa poto ka whakawetohia nga rama rama, ka taea e te hangarau te whakaiti i te tiaho o te rangi e kore e hiahiatia i roto i nga whakaahua arorangi.

Ko nga whakamatautau i whakahaerehia i tetahi whare tirotiro i nga maunga Caucasus i Russia i whakaatu ka taea e te DarkSkyProtector te whakaiti i te whiti o te rangi i roto i nga whakaahua ma te 94%. Ka taea e tenei hangarau te hanga i nga momo rama kia pai ki te arorangi, tae atu ki nga panui o waho me nga rama o roto. Ka taea e ia te tarai i nga rama mai i nga taone me nga kainga tata mai i te whare tirotiro.

I kii a StealthTransit ko te nuinga o nga rama LED ka taea te mahi i roto i te aratau kimomata, a ko nga rama hou i hangaia hei tiaki i te rangi o te po kaore e nui ake te utu atu i te hangarau LED o naianei. Ko te mea utu nui anake o te punaha ko te marumaru karu karu totika me te kaikawe, me kimo mo te 150 nga wa ia hekona. Ko te tumanako a te kamupene ka waatea tenei hangarau mo nga karu karu nui ake nei.

Ahakoa kei roto tonu i te atamira tauira, ko te whai a StealthTransit kia whai hua hokohoko mo nga karu pai rawa atu o te ao i roto i nga tau e rima ki te whitu.

