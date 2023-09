He Aorangi Tuaiwa e huna ana i roto i to tatou punaha solar?

Kua puta nga taunakitanga whakahirahira mo te noho o te iwa o te aorangi i roto i to tatou punaha solar, e ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te The Astronomical Journal. Ka tirotirohia e te pepa nga orbit rereke o nga mea kei te Kuiper Belt tawhiti, he rohe ahua kopae kei tua atu o Neptune e noho ana nga aorangi papaka me te maha o nga mea Trans-Neptunian (TNO). Ahakoa he kerēme o mua mo te noho o te aorangi iwa i runga i nga tirohanga a nga TNO penei i a Sedna, he tirohanga rereke tenei rangahau hou.

E ai ki te rangahau ka taea te whakamarama i te orbit o Sedna tino rerekee me te whakaroa, i te taha o nga awhiowhio o etahi atu TNO, na te noho o te aorangi te rahi o te whenua. E tohu ana nga whaihanga rorohiko me 1.5-3 whakareatanga te papatipu o te Ao me te noho 250-500 te tawhiti i waenga i te Papa me te ra. Ka anga ano tona orbit ma te 30° ki te rererangi o te punaha solar, he ahuatanga e kiia ana ko "Kuiper Belt Planet scenario."

Ko te kitenga o tetahi aorangi te rahi o te whenua i roto i te punaha solar o waho ka whai paanga hohonu ki te ao putaiao. Me arotake ano i te whakamaramatanga o te aorangi, tera pea ka whakatuu he karaehe aorangi hou. I tua atu, ko nga ariā mo te hanganga o te punaha solar me te whanaketanga o te ao me whakarereke.

Ka taea te whakamatautau i te ariā ma te rapu i te kahui TNO tata ki te 150 nga wa te tawhiti i waenga i te whenua me te ra. Ko te kitenga o enei mea ka waiho hei taunakitanga mo te oranga o te aorangi iwa. Ahakoa te kitenga o etahi TNO hou ka huri i to maatau mohio ki te takenga mai o te punaha solar.

Hei whakamutunga, ko te waahi o te iwa o te aorangi i roto i to tatou punaha solar he huarahi whakahihiri mo te torotoro haere me te arotake ano i o tatou mohiotanga ki nga waahi o waho o to tatou takiwa tiretiera.

