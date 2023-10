He Tikanga Haumaru ake ki nga Kenara: Nga Rama whakamahana moana

Mena he pai ki a koe te ahua me te kakara o nga rama engari kei te awangawanga koe mo te parahanga o te hau ka puta mai, whakaarohia te haumi ki te rama whakamahana rama. Kaore i rite ki nga rama tuku iho e tahu ana me te tuku para poke ki te rangi, ko nga rama whakamahana rama ka whakamahana i te ware pi ki te tuku i tona kakara me te iti o te parahanga me te kore e tupono ki te ahi.

Ka taea e nga rama tahu, ahakoa he mea kakara, he hongi kore ranei, ka whakaputa i te matūriki me te waro monoxide, tae atu ki nga puhui waro puhoi (VOC). Ka taea e enei VOC te arahi ki nga momo take hauora penei i te nausea, te mangere, te ngenge, te mahunga, me te mate manawa. I etahi wa, ko nga matūriki pai mai i nga rama ka uru ki roto ki te toto ka pa ki te ngakau.

Ahakoa he rangahau i whakahaeretia i te tau 2014 i whakatau ko nga rama kakara karekau e pa ki te mate hauora i raro i nga tikanga noa, ka tūtohu tonu kia whakawhāitihia te whakamahi. Ko te rama whakamahana rama he mea haumaru ake ma te whakarewa i te ware pi me te tuku i te kakara me te kore e hiahiatia he mura ahi. Ahakoa kei te tuku tonu nga rama whakamahana rama VOC, he iti ake nga matūriki me te iti ake o te waro monoxide ina whakaritea ki nga rama e tahu ana.

Hei whakaiti ake i nga paanga kino, ko te whakaaro me whakatuwhera i te matapihi ma te whakamahi i te rama whakamahana rama hei whakapai ake i te hau. Ma te whakamahi i te rama whakamahana rama, ka taea e koe te parekareka ki te kakara o au rama tino pai i te wa e whakaitihia ana nga raru mo te hauora.

He maha nga rama whakamahana rama e waatea ana i runga i te maakete, kei ia waahanga nga ahuatanga ahurei me nga hoahoa. Ko etahi o nga whiringa rongonui ko:

Funistree Black Candle Warmer Rama: Ko tenei rama maamaa e whakaatu ana i te wera ngawari ki te rewa te ware pi me te tuku kakara. He kaki ka taea te whakarite hei whakauru i nga rahi rereke o nga ipu rama. Habitu Candle Warmer Lamp: I hangaia e te kamupene Kanata, kei te waatea tenei rama me te whakamarumaru rama pango, ma ranei. He kaki taea te whakarite me te matama ka taea te whakarite mo te kati aunoa. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: Ma te ahua waina me te ao marumaru karaihe miraka, ka taea e tenei rama te whakauru i nga rama ki te 13 inihi te teitei. He mahi taima hoki mo te whakamahi whaiaro. Ka kitea e ia te rama whakamahana rama: Ko tenei rama parahi he waahanga korero maha ka taea te whakamahi hei rama nako me te whakamahana rama. Ka tae mai ki te utu utu nui engari ka tino whakanuihia mo tana hoahoa. Te Noho Me te Rama Whakamaana Candella Candle: He hoahoa iti i roto i te matte hina, ko tenei rama he kaki ka taea te whakarite, ka taea te whakarite tohu, ka tukuna mai i tetahi pakihi iti i Kanata.

Ma te haumi i roto i te rama whakamahana rama ka taea e koe te parekareka ki te hauhautanga me te kakara o nga rama me te whakaiti i nga raru hauora e pa ana ki te tahuna. Whakaritea he whiringa haumaru ake ka whakarei ake i to wheako rama ki te rama whakamahana rama.

Nga wehewehe:

Matū matūriki: Ko nga matūriki ririki e iri ana ki te hau ka taea te kino ina whakangungua

Te waro monoxide: He hau kore tae, karekau he kakara ka paitini ina whakaha i roto i nga kukū teitei

Pūhui pararopi puhoi (VOC): Nga matū ka ngawari te rere ki te hau i te pāmahana rūma, ka raru pea te hauora.

Te rangahau a te hoa: He rangahau ka arotakehia, ka arotakehia e nga tohunga o te mara i mua i te whakaputanga

Rauemi:

Health Canada's Water and Air Quality Bureau (kaiwhakaaro koiora Francis Lavoie)

Ko te tuhinga taketake, "He Huringa Haumaru ki nga Moana: Nga Rama Whakamaamaa," kaore he URL puna motuhake.