Te Ara Hou: Ka Whakawhanakehia e nga Kairangataiao Hainamana te Robotic AI Chemist ki te Tango i te Oxygen ki Mars

Ko te Rover Perseverance a NASA no tata nei i hanga hitori ma te pai o te tango i te hāora mai i te CO2 i roto i te hau o Mars, engari he rereke te huarahi a nga kaiputaiao Hainamana ki te whakatutuki i te wero o te tuku hāora. I roto i te pepa pakaru whenua i whakaputaina i roto i te Nature Synthesis, ko nga kairangahau mai i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina kei te whakawhanake i tetahi punaha aunoa e whakamahi ana i te kaha o te ra ki te whakaputa i te hāora mai i te wai o Martian.

Ahakoa ko te hikohiko he tikanga noa i runga i te whenua ki te tango i te hāora mai i te wai ma te rere i te ia hiko i roto, he wero ahurei a Mars na nga ahuatanga rereke. Ko nga kaiputaiao Hainamana e whai ana ki te whakamahi i nga kaitao hei whakaea i tenei raru. Heoi, ehara i te mea iti te rapu mo nga whakakorikori e tika ana ki Mars, neke atu i te toru miriona nga whiringa ka taea.

Hei tarai i tenei raru, kua whakawhanakehia e te roopu rangahau he punaha AI karetao tino aunoa, ka taea te whakahaere i nga mahi katoa kaore he wawaotanga a te tangata. Ka whakamahia e tenei punaha nga tauira o nga meteorites o Martian hei whangai mo te tātari me te whakahiato o nga whakakorikori, arotautanga me te whakamatautau. Ma te whakamahi i nga karetao me te AI, kua tino tere nga kairangahau i te mahi, e 2,000 tau te roa o te tangata ki te whakaoti ma te whakamahi i nga tikanga whakamatautau me te hapa.

Ehara i te mea hou te whakamahi matū karetao mo te torotoro whenua. Ko nga rangahau o mua kua whakaatu i te angitu o nga robots motuhake ki te tarai i nga waahi matū uaua. I roto i tetahi rangahau rongonui mai i te tau 2020, i whakamahia e nga kairangahau he karetao pūkoro ki te rapu mo nga kaiwhakaahua whakaahua pai ake mo te hanga hauwai mai i te wai.

I roto i tenei tohu o te rangahau ariā, i tutuki pai te whakaputanga o te punaha aunoa i tetahi whakakorikori motuhake i hangaia e te maha o nga konganuku. I whakaatu te whakakorikori i te whai hua ki te whakakorikori i te tauhohenga kukuwhatanga o te hāora, a ka taea e ia te mahi i te pāmahana mata angamaheni i Mars.

Ko tenei pakaruhanga i roto i te kitenga rauemi aunoa me te whakahiatotanga e mau ana i te kaha nui mo te wa kei te heke mai o te torotoro Mars. Ka whakaaro nga kairangahau ka taea e te kawa me te punaha te ahu whakamua ehara i te tango noa i te hāora engari ko te whakahiato matū mo te noho me te torotoro i nga aorangi o waho.

