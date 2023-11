Ko te heke mai o te Hanga Oxygen i Mars: Te whakamahi Robotic AI Chemists

By

Ko te Rover Perseverance a NASA i hanga i te hitori ma te pai o te tango i te hāora mai i te CO2 i te hau o Mars. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i te huarahi mo nga misioni tangata a muri ake nei ki te Whero Whero, na te mea he mea nui te hāora mo te manawa me te hanga wahie toka. Heoi ano, he huarahi kee te mahi a nga kaiputaiao Hainamana ki te whakaoti i te raru o te hāora i Mars.

I roto i te rangahau whenua i whakaputaina i roto i te Nature Synthesis, ka whakaarohia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina te whakamahi i te kaha o te ra ki te whakaputa i te hāora mai i te wai o Martian. Kaore i rite ki te electrolysis tuku iho, e uru ana ki te tuku i te iahiko hiko i roto i te wai, ka whakaaro te roopu Hainamana ki te whakamahi i nga whakakorikori i roto i te mahi.

I runga i te whenua, kua kitea e nga kaiputaiao nga whakakorikori ka taea te wikitoria i nga here o te hikohiko. Heoi ano, he wero ahurei te taiao o Martian, e hiahia ana ki te tautuhi i nga whakakorikori e pa ana ki Mars. Ko te take kei te piki ake i te maha o nga kaiwhakatuma - neke atu i te toru miriona - e waatea ana i Mars.

Hei whakatutuki i tenei mahi whakararuraru, i hangaia e nga Kairangahau Hainamana he miihini miihini AI karetao tino aunoa. Ka tātarihia e te punaha nga tauira o nga meteorites o Martian, ka whakahiato i nga whakakorikori, ka arotau, ka whakamatau i a raatau mahi—katoa kaore he wawaotanga a te tangata. Ma te whakamahi i te mana o te karetao me te mohio horihori, ka taea e nga kaiputaiao te whakatere i te waahi matū nui i Mars.

Ma te whakamahi i nga meteorites Martian hei whangai i roto i ta raatau punaha aunoa, i kii nga kairangahau he 3,764,376 nga whakakorikori kaha. Ko te whakaoti i tenei tirotiro-a-ringa ka hiahiatia he 2,000 tau o te mahi tangata. Heoi ano, ka taea e te tohunga karetao AI te mahi i tenei mahi i roto i te hautanga o te waa, e whakaatu ana i tona whai hua ki te whakatere i te kitenga putaiao.

Ko tenei rangahau e hanga ana i runga i nga ahunga whakamua i roto i te matū robotic. Ko nga rangahau o mua kua whakaatu i te kaha o nga robots motuhake ki te tuhura i nga waahi matū me te rapu mo nga whakakorikori pai ake. Ko te whakakotahitanga o te karetao, AI, me te matū ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakaoti rapanga uaua-pērā i te hanga hāora-i roto i nga taiao extraterrestrial.

Hei mutunga, ko te heke mai o te hanga hāora ki Mars kei roto i nga ringaringa o nga kaitao AI robotic. He oati nui enei ahunga whakamua ehara i te mea mo te oranga tangata ki Mars engari mo te whakatere i nga kitenga putaiao me te whakahiato rawa i roto i te torotoro whenua.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te mea nui o te hanga hāora mo nga mahi a te tangata ki Mars?

A: He mea nui te hāora mo te oranga o te tangata i te mea e hiahiatia ana mo te manawa, ka taea te whakamahi hei wahie toka.

P: He aha te tikanga tuku iho mo te tango hāora mai i te wai?

A: Ko te tikanga tuku iho ko te hikohiko, ko te tuku i te iahiko hiko i roto i te wai hei wehe i te hāora me te hauwai.

P: He aha te mea he uaua ki te kimi i nga whakakorikori tika i Mars?

A: He rereke te taiao o Mars ki te whenua, kaore e taea e nga kaiputaiao te whakawhiti tika i nga tikanga e mahi ana i runga i te whenua ki runga o Mars. Ko te tautuhi i nga whakakōkī e tika ana mo Mars he mea nui kia pai te hanga hāora.

Q: He pehea te mahi a te robotic AI chemist?

A: Ko te miihini AI karetao ka wetewete motuhake i nga meteorites o Martian, ka whakahiato i nga whakakorikori, ka arotau, ka whakamatau i a raatau mahi ki te tautuhi i te whakakorikori tino pai mo te hanga hāora.

P: He aha nga painga o te whakamahi karetao AI chemists i roto i te rangahau pūtaiao?

A: Ka taea e nga tohunga miihini AI Robotic te whakatere i nga waahi matū nui, te whakatere i nga kitenga putaiao, me te mahi i nga mahi uaua ka nui te wa me te whakapau kaha o nga kaiputaiao tangata.

(Tuhipoka: Ko te tuhinga taketake kaore he paatai ​​​​i nga paatai. Kua taapirihia te waahanga FAQ mo etahi atu whakamarama me nga korero.)