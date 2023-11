Te Ake o Maehe Exploration: Tango Oxygen i te Wai

Kua kitea e nga kaiputaiao o Haina he kitenga whenua ka taea te huri i nga mahi torotoro mokowhiti a meake nei. Kua whakawhanakehia e te roopu kairangahau mai i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina i Hefei he tohunga karetao karetao e kaha ana ki te tango i te hāora mai i te wai i Mars. Ka taea e tenei whakatutukitanga whakamiharo te whakarato i te puna mauri o te hau manawa mo nga mahi a muri ake nei ki te ao whero.

Ko Mars, ahakoa karekau he nui o te hāora i roto i te hau, kua kitea he nui nga puna wai, ko te nuinga he hukapapa. I rapu nga kaiputaiao Hainamana ki te kimi huarahi hei whakamahi i tenei wai me te huri hei ngota ngota hāora me te kore e hiahiatia etahi atu rauemi mai i te whenua. Ma te whakamahi i tetahi tauira ako miihini, ka kitea e te karetao karetao he whakakorikori pai hei whakaohooho i te tauhohenga matū hanga hāora ki Mars.

Hei whakatau i te whakakorikori, i tātarihia e te tohunga karetao nga meteorites mai i Mars me etahi atu tinana tiretiera he rite nga titonga ki tera o te mata o Martian. Na roto i te matawai taiaho, i kitea e ia etahi huānga, tae atu ki te rino, te nickel, te konupūmā, te konupora, te konumohe, me te konupora. I runga i enei kitenga, i whakatauhia e te algorithm neke atu i te 3.7 miriona ngota ngota ka taea te whakaputa hei wawahi i te wai me te tuku hāora ki Mars. Ko te mea whakamiharo, ka taea e te whakakorikori kua tohua te mahi i roto i nga pāmahana iti ki te -37 nga nekehanga Celsius, e whakaata ana i nga ahuatanga makariri i Mars.

Ko tetahi o nga painga nui o tenei pakaruhanga ko tona whakawhirinaki ki nga rawa o Martian. Ko te whakakorikori he mea tito katoa o nga huānga e kitea ana i roto i nga meteorites, e whakakore ana i te hiahia mo nga Kairangirangi ki te kawe i a raatau ake hāora, rauemi ranei hei whakaputa. I tua atu, he mea whakamiharo te kaha o te miihini karetao miihini AI-powered. I puta nga hua putaiao i roto i nga wiki e ono noa, he mahi ka taea e te kairangahau tangata mo te 2,000 tau.

Ko tenei whanaketanga hou e whakakii ana i nga mahi a NASA ki te tuhura i Mars. Ko te MOXIE a te tari US (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) kua whakaatu i te mahi angitu o te hāora mai i te hau waro-haumaha o Mars. Ko te whakauru i enei hangarau ka taea te whakanui i te oranga tonutanga o nga misioni a meake nei ma te whakarato i nga kairangirangi ki te tuku hāora tonu.

I te wa e titiro ana te tangata ki Mars me nga moemoea mo te whakatuu tangata tuturu ki reira, ko nga mahi hou penei i te karetao karetao e tuku tumanako ana mo te whai waahi ki te tirotiro mokowhiti. Na te mahi tahi a nga kaiputaiao o te ao me nga tari mokowhiti, ka kaha ake nga huarahi mo te haere ki nga waahi kaore e mohiotia ana me ia kitenga whenua.

FAQ

He aha te kaupapa o te tango hāora mai i te wai i Mars?

Ko te tangohanga o te hāora mai i te wai i Mars he mea nui mo te oranga o te tangata i roto i nga mahi a muri ake nei ki te aorangi whero. Ko te Oxygen hei tuku hau hau mo nga kairangirangi ka taea hoki te whakamahi hei wahie toka.

He pehea te tango a te tohunga karetao i te hāora mai i te wai o Mars?

Ka whakamahia e te karetao karetao he tauira ako miihini a AI ki te tautuhi i te whakakorikori e kaha ana ki te whakaoho i te hohenga matū whakaputa hāora. Ma te wawahi i te wai ki roto i ona ngota ngota hauwai me te hāora, ka puta te hau manawa.

He aha te mea he mea nui tenei kitenga mo te torotoro Mars?

He mea nui tenei kitenga na te mea ka whakakorehia te hiahia mo nga kairangirangi ki te kawe i a raatau ake hāora, rauemi ranei hei whakaputa. Ma te whakamahi i nga rauemi e waatea ana i Mars, ka taea e nga miihana a muri ake nei te whai oranga ake me te whakaiti i te whakawhirinaki ki te whenua.

He pehea tenei whanaketanga ki te whakakii i nga mahi a NASA?

Kua whakaatuhia e te whakamatautau MOXIE a NASA te kaha ki te whakaputa i te hāora mai i te hau waro-haumaha o Mars. Ko te whakauru i tenei hangarau me te kaha o te karetao karetao ki te tango i te hāora mai i te wai ka taea te whakaniko i te oranga tonutanga o nga misioni o Mars a meake nei.