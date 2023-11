Nga Maramatanga Hou mo te Takotoranga o nga Tupurangi Papaka i roto i te Milky Way

Ko nga kitenga o naianei he wero i te whakaaro kua roa e mau ana ko nga tupuni papaka huri noa i te Milky Way he amiorangi tawhito e mau ana mo nga piriona tau. Ko te rangahau hou e whakamahi ana i nga raraunga mai i te amiorangi Gaia a ESA e kii ana tera pea ka ngaro te nuinga o nga tupuni papaka i muri tata mai i te urunga ki te Galactic halo.

I nga wa o mua, i whakaponohia he maha nga mea pouri kei roto i nga tupuni papaka e karapoti ana i te Milky Way, e parepare ana i nga tai taikaha na te kume a to tatou tupuni. I ahu mai tenei whakapae i runga i te kitenga o nga rereketanga tere o nga whetu o roto i enei tupuni papaka, na te awe o nga mea pouri.

Heoi, ko nga raraunga hou o Gaia kua peitahia he pikitia rereke. Kua wetewetehia e nga Kaitirotiro Arorangi mai i te Paris Observatory—PSL, CNRS, me te Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam he maaramatanga hou mo te hihiri o te tupuni papaka. I whakatauhia e ratou he hononga i waenga i te kaha orbital me te urunga ki roto i te awhero, i taea ai e ratou te whakatau i nga tau whanaunga o nga tupuni papaka. Ko te mea whakamiharo, ko nga tupuni papaka he nui ake te kaha o te orbital, e kii ana he mea hou ake nei te taenga mai, he nui ake ki te hunga he iti ake te kaha.

He mea nui nga paanga o tenei kitenga. Ko te nui o nga tupuni papaka e kuhu ana ki roto i te awaawa, e kii ana i ahu mai i waho o te karu. Ko enei tupuni papaka tata e mohiotia ana he nui te hau kupapaku, ka ngaro i te mutunga i te tukinga ki te hau wera kei roto i te karu Galactic. Ko tenei taunekeneke tutu e whakaohooho ana i nga wiri me te ngangau e huri ana i nga tupuni papaka.

Ko te panonitanga mai i nga tupuni whai rawa te hau, te hurihanga ki nga punaha hau-kore ka arai i te taurite i waenga i te whakaterenga o te toi me te tere o o ratou whetu. No reira, ka kore e taurite nga tupuni papaka, ka wero i nga whakapae o mua mo to ratou pumau. Ko te tikanga, ka kore e tino mohio te mahi a te mea pouri. Mēnā kua nui kē te matū pōuri i roto i ngā papaka, kua aukatia te hurihanga hei tupuni me nga nekehanga ohorere.

Ko enei kitenga ka whakaara ake i nga paatai ​​whakaaro-whakaaro mo te rangahau a meake nei. Ko te kore o te taurite he wero ki te whakatau tata i te papatipu hihiko me te kiko pouri o nga papaka Milky Way. I tua atu, ko te mohio ki te nui o nga tupuni papaka kei waho o te taurite me toro atu ki nga tauira rerekee me te hanga tirohanga kia mohio ai ki nga momo whakamaramatanga.

FAQ:

He aha te tupuni papaka?

Ko te tupuni papaka he momo tupuni iti he iti ake nga whetu, te hau, me te puehu ka whakaritea ki nga tupuni nunui penei i te Milky Way. Ka kitea i nga waahi tata o nga tupuni nunui.

He aha te mea pouri?

Ko te mea pouri he ahua whakapae o te matū karekau e pahekoheko ki te marama me etahi atu momo iraruke hiko. E ai ki te whakaaro kei te noho mai i runga i ona paanga o te weriweri i runga i nga mea ka kitea. E whakaponohia ana ko te mea pouri te waahanga nui o te papatipu katoa o te ao.

He pehea te paanga o te matū pouri ki nga tupuni papaka?

I nga wa o mua, i whakaarohia he waahi nui te matū pouri ki te whakapumau i nga tupuni papaka, hei tiaki i a raatau mai i nga tai taikaha na nga tupuni nui ake. Heoi, ko te kitenga o nga tupuni papaka i waho o te taurite ka wero i tenei whakapae me te whakaara i nga patai mo te hononga i waenga i te mea pouri me te hihiri o enei punaha.