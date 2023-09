Ka kitea e nga Kairangataiao nga Ira e Whakatupuria ana nga Huru Putake

Kua kitea e nga Kairangahau i te Whare Wananga o Washington State tetahi ira e kiia nei ko 'BUZZ' e whai waahi nui ana ki te tipu o nga makawe pakiaka i roto i nga tipu. Ko nga makawe pakiaka, he rereke te tipu mai i etahi atu momo tipu tipu, he mea nui mo te tango matūkai me te whakauru wai. E ai ki te rangahau ka uru pea te ira ki te kimi me te whakamahi a nga tipu i te hauota, he puna hauota mo te tipu tipu.

Ko te whakawhanaketanga o nga makawe pakiaka ka puta i nga waahanga e rua: te whakatau me te tipu o te pūtau. Ka taea e nga pūtau epidermal te huri i nga pūtau epidermal angamaheni, ka rereke ranei ki nga pūtau makawe pakiaka. I te wa o te whakawhanaketanga, ka puta he pupuhi ki runga i te nuinga o nga wa o te parenchymatous cell epidermal cell, i muri mai ka toro atu ma te tipu o te pito. Ka tae te tipu o te pito ki te reiti, ka mutu te tipu o te toenga o te pūtau epidermal.

I kitea e nga kairangahau ko te ira BUZZ e whakahaere ana i te tere o te tipu o te pakiaka me te tiimatanga o te taha taha ki te whakautu ki te kukū o te pūkawa ki te oneone huri noa. I kitea e ratou he iti te ahua o te ira, a, kaore ano kia tuhia i mua, na reira he uaua ki te kimi. Heoi, ko te maarama ki te whakahaere a nga tipu i te tango me te tohu tohu he mea nui kia pai ake te whakamahi hauota i roto i te ahuwhenua me te huringa hauota katoa.

Ka whakahurihia te ira BUZZ hei whakautu ki te pākawa, te Urea, me te haukini, ka taea e nga pakiaka te kimi hauota ki te oneone. Ahakoa he nui te tuku pākawa, ko te ngaronga o te ira ka puta he momo ahua o te pakiaka. Ko tenei urupare tairongo me te tino whakahaere e tohu ana i te hiranga o te ira BUZZ ki te kaha o te tipu ki te kimi me te whakamahi tika i te waikawa.

Ko te tautuhi i te ira i roto i te tauira momo tarutaru penei i te Brachypodium distachyon ka whai paanga nui ki nga hua ahuwhenua penei i te witi, te raihi, te witi, me te parei. He mea nui enei hua mo te hanga kai o te ao, me te whakapai ake i to raatau kaha ki te whiwhi me te whakamahi i te pakawa he nui te paanga.

Na te kitenga o te ira BUZZ me tana mahi ki te tipu o nga makawe pakiaka me te tango matūkai, kei te tirotirohia e nga kaiputaiao me pehea te whakamahi a nga tipu i tenei ira hei whakarereke i te whanaketanga o te waikawa me te punaha pakiaka. Ko nga kitenga e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga tikanga e whai take ana i te tipu o te tipu me te kaha ki te whakapai ake i nga tikanga ahuwhenua me te oranga tonutanga.

