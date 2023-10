Te Whakaititanga o Mercury: Te Maramatanga Hou ki te Mahi Ahuwhenua o te Ao

Kua roa e mohio ana nga kaiputaiao aorangi ko Mercury, te ao tata ki te Ra, kua iti haere i roto i nga piriona tau. Ko nga rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Geoscience e whakaatu ana i nga korero hou mo te whakaheke haere me nga mahi arowhenua o te ao.

Kua maroke haere a roto o Mercury, na reira ka iti haere te rahi. Ko te hua o tenei, ka puta he "tupatu" i te mata o te ao, i reira ka panaia tetahi waahi whenua ki runga i nga whenua patata, he rite ki nga kita ka puta i runga i te aporo tawhito. Ko nga hiwi, he kiromita te teitei o te mata o Mercury e whakaatu ana i tenei whakahekenga.

Ka taea te whakatau i te tau o te mata o Mercury ma te tatau i te kiato o nga papaatanga. Ko nga kirikiri, he mea tawhito noa iho, e tohu ana kua 3 piriona tau te roa. Heoi, i noho tonu te patai mena kei te kaha tonu enei maaka i enei ra, kua mutu ranei te neke i mua noa atu.

I kitea e te rangahau he maha nga kirikiri e haere tonu ana i nga wa tata nei, ahakoa i timatahia e te piriona tau ki muri. I kitea tenei kitenga i te wa i whiwhi Ph.D. I kite te tauira i nga whati iti e kiia nei ko te "grabens" te poaka i runga i nga papa o runga totoro o etahi maaka. E tohu ana enei graben kua piko te kirinuku i te wa e panaia ana ki runga i nga whenua patata, ka pakaru te mata.

He ahua iti noa iho nga grabens, iti iho i te 1km te whanui me te iti iho i te 100 mita te hohonu, e tohu ana he iti ake ratou i nga hanganga tawhito e noho ana. I runga i te tere o te rangirua i puta mai i te paanga o te mahi maara, ko te nuinga o nga graben e kiia ana he iti iho i te 300 miriona tau te pakeke, e kii ana i nga nekehanga hou.

I kitea e te rangahau e 48 nga kiriu nui nui me nga graben kua whakapumautia me tetahi atu 244 scarps me nga grabens pea. Ko enei kitenga ka whakapumautia ano e te punaha atahanga i runga i te Mihana BepiColombo, he miihana Pakeha/Hapanihi i whakaritea ki te huri i Mercury i te tau 2026.

Ko te Marama, kua kite hoki i te whakamatao me te whakaheke, he taunakitanga taapiri mo nga mahi a-whenua o na tata nei. Ko te tātaritanga o nga ru o te marama i tuhia e nga kaitao hiko i mahue ki te mata o te Marama e nga misioni a Apollo e whakaatu ana kei te tapoi nga ru o te marama ki te taha o nga maara lobate. Ko nga whakaahua taipitopito o te mata o te Marama mai i te orbit e whakaatu ana i nga ara i mahia e nga toka toka e peke ana ki raro i nga mata kirikiri, e tohu ana i nga ruru tata.

Ahakoa karekau te misioni a BepiColombo e tuku raraunga ru, ka taea e ana whakaahua amiki te whakaatu i nga ara toka hei tohu taapiri mo nga rurutanga tata ki Mercury. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te mahi ahuwhenua me te whakahekenga o Mercury, e pai ake ai te maarama ki nga kaiputaiao mo te whanaketanga o te ao i roto i nga piriona tau.

