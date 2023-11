Tote: Hei Whakawa, Kaua ranei hei Waa? He Tirohanga Hou mo te Tunu Steak

He rereke ki te whakapono rongonui, ko te whakaaro a George Vekinis te kaiputaiao kua huri hei kaituhi kai, kia kaua rawa e maka te tote ki runga i te paopao i mua i te parai. E ai ki a ia ka taea e te kaha osmotic o te tote te tango i te makuku nui mai i te kai, ka puta he kakano uaua me te kore e taea te kai. Ka tohutohu ano a Vekinis kia kaua e tunu tika mai i te pouaka whakamātao, e tohe ana kia whakamahanahia te kiko i mua i te parai.

E ai ki a Vekinis, ko te huarahi tino pai ki te tunu i te paopao ko te ngaruiti mo te kotahi ki te rua meneti, i runga i te matotoru, katahi ka tere te parai ki te wera nui. Ko te whainga kia tutuki he tauhohenga paku ki runga i te mata me te whakarite kia eke te pāmahana o roto ki te 55-60 nekehanga Celsius. Ko tenei tikanga ka taea e te steak te pupuri i tona reka me te reka.

Kei te whakanui a Vekinis ko te reo-onge te taumata tino pai mo te tunu kai. Ka puta mai he pokapū paku whero me te taha o waho kua wera me te maoa. Ahakoa e whakaae ana ia ko te taapiri i te hinu iti ki roto i te paraharaha, ahakoa me nga paraharaha kore-rakau, he hiahia whaiaro, kaore ia i te tohe mo te whakamahi i te tote hei mea kakara.

Ko enei whakaaro rerekee kei te wero i nga taunakitanga a te maha o nga kaitao rongonui, pera i a Gordon Ramsay me Jamie Oliver, e whakatairanga ana i nga tiihi ki te tote i mua i te tunu kai. Ko te tirohanga a Vekinis he tirohanga hou mo te puiao mo te tunu kai paopao, a, kua whakamohiotia ona whakaaro i roto i tana pukapuka tata nei, Physics in the Kitchen, e ruku ana i nga tikanga putaiao kei muri i nga momo ahuatanga kai.

