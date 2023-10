Nga Mahi Puia i Ruhia o Kamchatka Peninsula

I waenganui o Oketopa 2023, ka kitea nga puia tata ki te Kamchatka Peninsula o Ruhia e pupuhi ana na roto i te ahua i hopukina e te Operational Land Imager (OLI) i runga i te Landsat 8. Ko te ahua e whakaatu ana i te stratovolcano Klyuchevskoy, koinei te puia kaha teitei rawa atu i Eurasia, ka tukuna he puia iti. te pupuhi hau, te mamaoa, me te pungarehu ki te raki. Ko te ahua koeko maramara o te maunga me te pikinga o te pupuhi ka whakamarumaru i te hukarere huri noa, ka puta te ahua o te ahua-toru.

I mua ake i te marama o Hune 2023, ko te Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) i whakaatu i te timatanga o nga pahūtanga o Strombolian i Klyuchevskoy. I te marama o Hurae, ka kitea he rere rangitoto hou ki te taha tonga-rawhiti. I haere tonu te puia ki te pahūtanga, i puta he rerekee te rahi o te pungarehu ka tukuna ki te hau. I etahi wa ka piki te tohu tae rererangi ki te karaka na te rere o te pungarehu me te hau. Ka piki ake ki te hopu whakaahua, ka kaha ake nga mahi i Klyuchevskoy, me te piki haere o nga rerenga rangitoto me nga taonga aanaka e pupuhi ana ki runga ake i te 300 mita ki runga ake i te rii o te rua.

Ko tetahi atu puia, ko Bezymianny, i tukuna ano he puia i tenei wa. Heoi, he uaua ake te wehewehe i te ahua na te putea kapua. I te Oketopa 16, i kite a KVERT i te pikinga ake o nga mahi i Bezymianny, tae atu ki te pakarutanga o nga otaota me nga pungarehu e pupuhihia ana mo te 70 kiromita ki te raki raki o te puia.

Ko te Kamchatka Peninsula e mohiotia ana mo ana mahi puia, he kainga mo nga puia 300 neke atu. Ko te awhe Klyuchevskaya, e whakaatuhia ana i roto i te ahua, he tino pai ki te whakaari taiao. Ko te whakaahua a tetahi kairangirangi i tangohia mai i te International Space Station i mau ano nga tohu o te hūtanga o naianei mai i nga puia e rua o Klyuchevskoy me Bezymianny.

