Ko James Webb Space Telescope a NASA e hopu ana i nga whakaahua o te awa rererangi i runga i a Jupiter

I te marama o Hūrae 2022, i whakamahia e James Webb Space Telescope (JWST) a NASA tana NIRCam (Near-Infrared Camera) ki te hopu whakaahua infrared auheke o Jupiter, te aorangi nui rawa atu o te punaha solar. I roto i enei whakaahua, i kitea e nga kaiputaiao tetahi mea whakamiharo - he awa rererangi i nga ahopae raki kei runga noa atu i te equator o Jupiter me runga ake i ona tihi kapua. Neke atu i te 4,800 kiromita (3,000 maero) te rere o tenei awa rererangi, ka eke ki te tere o te 515 kiromita ia haora (320 maero ia haora), ka neke atu i te rua o te tere atu i te awhiowhio Category 5 i runga i te whenua.

Ko tenei kitenga ohorere i miharo nga kairangahau i uru ki te rangahau. Ko Takuta Ricardo Hueso, te kaituhi matua me te kaikorero i te Whare Wananga o te Whenua Basque i Spain, i whakapuaki i tana miharo, e kii ana ko nga kohu porangi o mua i roto i te hau o Jupiter ka puta he ahua maamaa ka taea te whai me te tere o te hurihanga o te ao.

Ko te terenga teitei o te awa rererangi e kiia ana na te huanga Coriolis, e tere tere ai te hurihuri o nga tinana o te ao ki o ratou equators. Ahakoa e huri haere ana te whenua i te 1,600 kiromita ia haora (1,000 maero ia haora) i runga i tona equator, ka kite te equator o Jupiter i te tere o te 43,000 kiromita ia haora (28,273 maero ia haora). Ko enei tere nui ka whai waahi ki te hurihanga o Jupiter mo te 9 haora me te 50 meneti i te equator, ka puta mai nga awha kaha i roto i ona kapua nui.

I whakawhirinaki te roopu rangahau ki nga raraunga mai i te JWST ki te tirotiro i nga teitei teitei o Jupiter, i te wa i tukuna e te Hubble Space Telescope a NASA nga tirohanga mo nga teitei o raro. Na roto i te tātari i nga tere o te hau i nga teitei rereke, e kiia nei ko te kutikuti hau, i whakatau nga kairangahau kua heke te tere o te jet i te hekenga o te teitei i roto i te hau o Jupiter. Tau maero i raro i te awa rererangi, ka inehia te tere o te hau ki te 362 kiromita ia haora (225 maero ia haora) me te 402 kiromita ia haora (250 maero ia haora).

Ka whakaatuhia e te stratosphere equatorial a Jupiter he tauira uaua o te hau me te pāmahana. Ko Takuta Leigh Fletcher, he kaituhi o te rangahau me tetahi Ahorangi mo te Putaiao Planetary i te Whare Wananga o Leicester, e kii ana ka hono pea te awa rererangi hou ka kitea ki tenei tauira oscillating. Ka awhina nga tirohanga a meake nei ki te whakamatautau i tenei ariā me te whakamarama i te rereketanga o te awa rererangi i nga tau e haere ake nei.

Ehara tenei i te wa tuatahi ka kitea nga rerenga rererangi i runga i a Jupiter. I te timatanga o nga tau 2010, i kitea e te waka mokowhiti a Cassini o NASA he mahi rite tonu i runga ake i te equator o te Rapa hau, me te tere o te 523 kiromita ia haora (325 maero ia haora).

I te taha o te awa rererangi, ko nga whakaahua i hopukina e JWST i whakaatu hoki i nga mowhiti ngoikore a Jupiter, i ona aurora ki te raki me te tonga, me ona marama iti e rua, a Amalthea me Adrastea. I kitea tuatahitia nga mowhiti a Jupiter e te waka mokowhiti a Voyager 1 a NASA i te tau 1979, a, e ai ki te whakaaro i puta mai i nga paanga meteoroid ki tetahi o nga marama o Jupiter. He rite ki te Ao, ko te papa autō nui a Jupiter e whakaputa ana i ona aurorae, e 20,000 te kaha ake i te papa autō o Papatūānuku. I kitea nga marama a Amalthea me Adrastea i te tau 1892 me te 1979, me te omio i roto i te orbit o Io, tetahi o nga Marama o Kariri o Hupita.

Ka hurahia e te James Webb Space Telescope nga korero hou mo nga ahuatanga whakamiharo a Jupiter i nga tau kei te heke mai. E rikarika ana nga kaiputaiao ki nga kitenga a meake nei ka whai waahi ki te mohiotanga mo tenei roroa hau.

Rauemi:

– Te rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy

– Te Whare Wananga o te Whenua Basque

- Whare Wananga o Leicester