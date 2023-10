He Tirohanga Matanui ki nga Mea o te Ao

Kua whakawhanakehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Ahitereiria (ANU) te tirohanga whanui mo te hitori o te ao. Ka whakamāramahia e te kaituhi matua Honorary Associate Professor Charley Lineweaver ko ta ratou whainga kia mohio ki te takenga mai o nga mea katoa o te ao. I whakatauhia e ratou i te whanuitanga me te whakamatao o te ao i muri i te pupuhi nui, ko nga taonga penei i nga protons, ngota, aorangi, whetu, me nga tupuni ka mahanga mai i te papamuri wera.

Hei whakaatu i tenei tukanga, i hangaia e nga kairangahau nga waahi e rua. Ko te papa tuatahi e whakaatu ana i te pāmahana me te kiato o te ao i te wa e toroa ana, e whakamatao ana. Ko te mahere tuarua e whakaatu ana i te papatipu me te rahi o nga mea katoa o te ao. Ko tenei tūtohi matawhānui e whakaatu ana i nga taonga o te ao.

Ka whakaarahia e te rangahau nga patai nui mo nga rohenga o nga papa me nga mea kei tua atu. Ko etahi o nga rohe kei roto i te papa he "rahuihia" na te mea kaore e taea e nga taonga te tino kiko atu i nga kohao pango, he iti rawa ranei ka whakapourihia e te miihini quantum te ahua hei taonga motuhake. E kii ana nga kairangahau ko te ao i timata mai i te mea he inamata — he ahanoa me te rahi me te papatipu motuhake—kaore i te motuhake, he tohu whakapae o te kiato mutunga kore me te pāmahana.

I runga i te pito nui o te maataki, e kii ana mena he korehau katoa kei tua atu i te ao e kitea ana, ka rite to tatou ao ki te kohao pango nui, iti-kiato. Engari, he take pai nga kairangahau ki te whakapono ehara tenei i te take.

Ko tenei rangahau whakamohiotanga he maarama hou mo nga taonga o te ao me te tuku tirohanga hou ki te takenga mai o te ao. I whakaputaina te rangahau i te American Journal of Physics.

