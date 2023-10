Ka whakaatu a ISRO i te awangawanga mo te whakatuma ki a Vikram Lander me Pragyan Rover i te Marama

Ko te ISRO (Indian Space Research Organisation) kua whakaara ake i nga awangawanga mo te riri ka pa ki te Vikram lander me Pragyan rover i runga i te marama. E ai ki tetahi apiha matua o ISRO nana i tono kia kore e mohiotia, kei te whiua tonutia te mata o te marama e te micrometeoroids, ka raru te waka mokowhiti.

Ko Chandrayaan 3, te misioni i tukuna ai te Vikram lander me Pragyan rover, kua tutuki pai tana misioni 14-ra i runga i te marama. Heoi, i te mea kei te moe te waka mokowhiti i tenei wa, he whakaraerae ki te pa ki enei micrometeoroids.

Ahakoa karekau he korero motuhake mo te kino, he kino ranei ka pa mai, ma te wa e whakaatu te tino nui o te tupono ka pa ki te rover me te kaihoe. Kaore i te tino mohio mena ka pakaru, ka pa ki etahi atu raruraru na enei paanga micrometeoroid.

Ko te Vikram lander me te Pragyan rover kua whai waahi nui ki roto i nga mahi torotoro a-marama a Inia. Ko te Vikram lander i hangaia hei tuku i te Pragyan rover ki te mata o te marama me te whakahaere i nga momo whakamatautau me nga tirohanga.

Hei whakatika i te riri mai i nga micrometeoroids, he mea nui kia ata tirotiro a ISRO i te ahuatanga me te whakawhanake rautaki hei whakaiti i nga kino ka taea. Ko enei rautaki ka uru pea ki te whakatikatika i nga ahuatanga moe o te waka mokowhiti me te whakatinana i nga tikanga whakamarumaru hei parepare i te Vikram lander me Pragyan rover mai i nga paanga o nga micrometeoroids.

Ko tenei maaharahara i whakaarahia e ISRO e whakaatu ana i te hiranga o te whakaaro ki nga morearea me nga wero katoa ka puta ake i te wa o nga misioni torotoro marama. Ma te tautuhi me te whakatika i enei raruraru, ka taea e nga tari mokowhiti te whakarite i te angitu me te roa o to raatau waka mokowhiti i runga i te marama.

Rauemi:

– Apiha ISRO (kore ingoa)

– Inia i tenei ra