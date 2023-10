Ka Whakawhanakehia e te Kairangahau te Tikanga Hiko hei Huri i te Rere Irahiko i roto i nga Rauemi Quantum

Ko tetahi roopu o nga kairangahau mai i te motu o Penn State kua eke ki nga waahanga nui ma te whakawhanake i tetahi tikanga hiko hou hei whakarereke i te ahunga o te rere irahiko. Ko ta raatau tikanga, kua whakaatuhia i roto i nga rauemi e whakaatu ana i te paanga anomaous Hall (QAH) quantum, ka whai paanga pea mo te whanaketanga o nga taputapu hiko o muri mai me nga rorohiko quantum.

He tino pai te huanga QAH na te mea ka taea e ia te rere irahiko i nga taha o nga rawa me te kore e ngaro te kaha. Ko tenei rere korekore, e mohiotia ana ko te naia taha kiri, ka whakakore i te marara whakamuri me te whakanui i te parenga o te Hall me te kore te aukati roa.

I roto i tenei rangahau, i hangaia e nga kairangahau he insulator QAH me nga ahuatanga motuhake e arotau ana i te rere irahiko. I tukuna e ratou he 5-miritarahekona o naianei ki te insulator, ka puta he huringa i roto i te aukumetanga o roto o te rawa me te huri i te ahunga o te rere irahiko. Ko tenei kaha ki te huri i te ahunga he mea tino nui mo te whakanui i te whakawhiti korero, te rokiroki, me te whakahoki mai i nga hangarau quantum.

Ko te tikanga o mua mo te whakarereke i te ahunga o te rere irahiko i whakawhirinaki ki nga aukume o waho, engari kaore tenei huarahi i pai mo nga taputapu hiko iti penei i nga waea atamai. I kitea e nga kairangahau he tikanga hiko ngawari kaore e hiahiatia he aukume nui. Na roto i te whakanui ake i te kiato o te naianei tono me te whakawhäiti i nga taputapu insulator QAH, i tutuki i a raatau te tino kaha o naianei, me te huri tika i te ahunga aukume me te ahunga o te kawe irahiko.

Ka whakatairitehia e nga kairangahau tenei huringa mai i te aukume ki te mana hiko i roto i nga rawa quantum ki te whakawhiti i roto i te rokiroki mahara tikanga mai i nga tikanga tawhito-a-autō ki nga tikanga hiko hou. I tukuna ano e ratou he whakamaarama ariā o ta ratou tikanga me nga taunakitanga whaitake hei tautoko i o raatau kitenga.

I tenei wa kei te mahi te roopu ki te whakamutu i nga irahiko i a ratau e ahu whakamua ana kia pai ai te whakaweto i te punaha. Kei te whakatewhatewha hoki ratou i nga tikanga hei whakaatu i te paanga o te QAH i nga pāmahana teitei ake.

Ko tenei rangahau he oati mo te whanaketanga o nga taputapu hiko teitei ake me te whakatinanatanga o te puumanawa rorohiko quantum.

