Utauta AI Hou ka kitea, ka whakarōpū i nga Supernova me te Aunoa

He taputapu hou, tino aunoa i te mohio horihori (AI) e kiia nei ko te Bright Transient Survey Bot (BTSbot) kua angitu te kite, te tautuhi, me te whakarōpū i tana supernova tuatahi. I whakawhanakehia e te mahi tahi o te ao e arahina ana e Te Whare Wananga o Te Taitokerau, he kaha te BTSbot ki te tere ake i te tātaritanga me te mahi whakarōpūtanga o nga supernovas ma te whakakore i te hapa tangata.

Ko nga mahi o naianei ko nga tangata e mahi ana i te taha o nga punaha karetao ki te kimi me te tātari i nga supernova. I kii te roopu BTSbot kua pau te tangata ki te 2,200 haora ki te tirotiro me te whakarōpū i nga kaitono supernova i nga tau e ono kua hipa. Na roto i te whakaaunoa i te mahi, ka tukuna e BTSbot te wa nui mo nga kairangahau ki te aro ki etahi atu mahi me te whakatere i te tere o te kitenga.

Ko nga robots me te AI algorithms o te punaha BTSbot i kite, i tautuhia, i korero ki tetahi atu karu karu hei whakaū i te kitenga o te supernova, he tohu tohu nui. Ko te mahi ka whai ake ko te whakamahine i nga tauira, ka taea e nga karetao te wehe i nga momo iti o nga pahūtanga whetu. Ko te tango i te tangata mai i te kohanga ka nui ake te wa mo te roopu rangahau ki te wetewete i o raatau kitenga me te whakawhanake i nga whakapae hou.

Hei whakawhanake i te taputapu AI, i whakangunguhia e te roopu he algorithm ako miihini ma te whakamahi neke atu i te 1.4 miriona whakaahua o mua mai i te tata ki te 16,000 nga puna, tae atu ki nga supernova kua whakapumau me etahi atu ahuatanga arorangi. I whakamatauria te BTSbot me tetahi kaitono supernova i kitea tata nei, i kitea paitia e ia. I te wa i whakatauhia te kaitono he momo Momo Ia supernova, ka tohatohahia e te punaha aunoa te kitenga ki te hapori arorangi.

Ko tenei pakaruhanga i roto i te whakaaunoa i te rapunga me te whakarōpūtanga o nga supernova ka kaha ki te huri i te mara o te arorangi ma te tere tere o te kitenga me te tātari. Ma te whakamahi i te hangarau AI, ka taea e nga kairangahau te aro ki te whakamaori i nga raraunga me te whakawhanake i nga ariā hou mo te takenga mai o enei pahūtanga o te ao.

Puna: Te Whare Wananga o Te Taitokerau

Nga wehewehe:

Supernova: Ko te supernova he pahūtanga kaha ka puta i te mutunga o te huringa ora o te whetu nui, ka puta te whakaputanga o te kaha nui.

Aunoatanga: Te whakamahi miihini, rorohiko ranei hei mahi i nga mahi kaore he wawaotanga a te tangata.

Ako Miihini: He waahanga o te matauranga hangai e taea ai e nga punaha te ako mai i nga raraunga me te whakapai ake i o raatau mahi me te kore e tino hotaka.