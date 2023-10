Ka kitea e nga Kairangataiao te Roto Mud Potential i Mars

Kua kitea e nga kaiputaiao nga taunakitanga o ta ratou e whakapono ana he roto paru i runga i Mars, ka taea te whakaatu tohu nui mo te rapu tohu o te ao o mua i runga i te ao. I arotahi te rangahau ki a Hydraotes Chaos, he rohe hepohepo kei Mars, he maunga, he rua, he awaawa. I tātarihia e nga Kairangahau nga whakaahua i tangohia e te NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ka kitea he waahi papatahi i roto i te Hydraotes Chaos e whakaatu ana nga tohu o te parataiao me te paru e pupuhi ake ana i raro i te mata.

E ai ki te rangahau, tata ki te 3.4 piriona tau ki muri, ka pakaru te punaha wai o Hydraotes Chaos, ka puta he waipuke nui i tuku te parataiao nui ki runga i te mata. Ko tenei parataiao, ki te ata tirohia, tera pea kei roto nga tohu koiora o te oranga o mua i Mars. E whakapono ana nga kairangahau ko te parataiao i roto i te roto paru i hanga tata ki te 1.1 piriona tau ki muri, i muri tonu i te ngarohanga o te wai o te whenua o Mars me te kino o te ao.

Hei nga ra kei te heke mai, ka tumanako nga kaiputaiao ki te tirotiro i te roto paru tawhito ki te whakatau i te wa i noho ai a Mars me te noho ora. Kei te hanga e te Whare Rangahau Ames o NASA tetahi taputapu e kiia nei ko EXCALIBR (Kaipoipoi mo te Tatari Matū o nga Tohu Kooora Lipid i Regolith), ka taea te whakamahi ki te whakamatautau toka mo nga tohu koiora, ina koa nga lipids. He whakaaro ki te tango EXCALIBR mo te misioni NASA a meake nei ki te marama, ki Mars ranei, ko Hydraotes Chaos te waahi taunga mo tenei taputapu.

Ko tenei rangahau he whakamarama hou mo te tupono ka mau tonu a Mars i te ora me te whakanui i te hiranga o te torotoro haere me te wetewete i nga whenua o Martian. E tuku ana i nga tumanako whakaihiihi mo nga misioni a meake nei e whai ana ki te hura i nga mea ngaro o Mars me nga tohu pea o te oranga o mua.

Puna: Nature Scientific Reports