Ka taea e te punaha AI hou te kimi me te whakarōpū i nga supernova

He punaha AI hou, e mohiotia ana ko te Bright Transient Survey Bot (BTSbot), kua whakawhanakehia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Te Taitokerau me etahi atu umanga. Ka taea e tenei punaha AI te kimi motuhake me te whakarōpū i nga supernovae, tetahi o nga ahuatanga o te aorangi tino rawe.

I nga wa o mua, ko te rapu i nga supernovae he mahi tino mahi me te rapu a-ringa i roto i nga papaa raraunga nui. I roto i nga tau e ono kua hipa, neke atu i te 2,000 haora te roa o te tangata ki te tirotiro i nga raraunga i kohia e nga kaiwhaiwhai supernovae motuhake. Ko tenei tukanga e pau ana te wa ka taea te whakamahi kia whai hua ake.

I hangaia te BTSbot ki te ngokingoki i roto i nga papaa raraunga nui me te tautuhi i nga tohu marama e tohu ana i nga supernovae. He kaha ki te tarai i nga raraunga i kohia e te Zwicky Transient Facility (ZTF) me etahi atu kaiwhaiwhai supernovae i roto i te waa.

Ka kitea e te BTSbot tetahi supernova pea, ka whai ia ki te whakapumau i tona oranga me te kohikohi i etahi atu raraunga ma te awhina o nga kaupapa aunoa, penei i te SED Machine robotic telescope i te Palomar observatory. Ko nga raraunga kua kohia ka tukuna ki tetahi atu kaupapa e kiia nei ko SNIascore, he tohunga ki te whakatau i te momo supernova i runga i te tātaritanga matakite.

Ko te mahi tahi i waenga i te BTSbot, te Mīhini SED, me te SNIascore i hua i te whakatau angitu ko te supernova, e mohiotia ana ko SN2023tyk, he Momo Ia supernova. Ka puta tenei momo ina pahū katoa te hoa takirua. I harikoa nga kairangahau ki te tika me te tere o te mahi a BTSbot.

Ahakoa he ra moata tonu tenei mo te arorangi awhina-aunoa a AI, kei te pai te paanga. Ko te kaha ki te penapena i te wa nui mo nga akonga me nga ahorangi e uru ana ki te rangahau supernova he kaupapa tika. I te mea ka kaha ake te whakauru o te BTSbot ki te hapori arorangi, he nui te tumanako mo nga kitenga ka kitea pea me te nui ake o te whakaurunga raraunga.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Te Taitokerau

– UT

– UT