He Painga Hou: Ka Whakatuwherahia nga Waea Hou mo nga Kakano

He whanaketanga hou na tetahi kapa i MIT, FibeRobo, kua whakaurua he muka ka taea te whakahoahoa hei huri i te ahumahi pueru. Ko tenei muka, e kiia ana ko te muka waiariki waiariki (LCE) muka, he kaha ki te whakaahei i nga taunekeneke wahangu me te whakautu ki nga atanga whakarereke-ahua kua mau ki roto i nga kakano.

Kaore i rite ki nga muka whakarereke-ahua o mua, kaore e hiahiatia e FibeRobo nga pukoro whakauru, nga waahanga uaua ranei. Engari, ka kirimana i roto i te whakautu ki te pikinga o te pāmahana me te huri i a ia ano ina heke te pāmahana. Ka taea tenei mahi ahurei ma te hono i te muka ki te miro kawe, ka taea te whakahaere mamati mo te ahua o te kakano ma te whakamahi i te hiko hiko.

Ko te whakawhanaketanga o FibeRobo e aro ana ki nga herenga o nga muka whakarereke-ahua o naianei, kua herea ki nga waahi whakamatautau. Hei tauira, ka mutu te mahi o nga muka o naianei i muri i etahi mahi, he iti te kaha ki te whakaheke, me te kore e kaha ki te huri i a ia ano. Ko etahi atu momo rereke, penei i nga taputapu pneumatically powered, me whakamahi nga miihini hau.

I whakamahia e nga kairangahau MIT he elastomer karaihe wai, kei roto ko nga ngota ngota e rere ana ano he wai engari ka uru ki roto i nga whakaritenga karaihe. Na roto i te whakauru i enei hanganga karaihe ki roto i te kupenga rapa, i taea e ratou te hanga he muka ka kirimana ina wera ana, ka hoki ki tona roa taketake ina whakamatao.

Ko te mea nui, i taea e nga kairangahau te whakahaere tika i nga ahuatanga o te muka, penei i te matotoru me te pāmahana e mahi ana, na roto i te whakakotahitanga o nga matū. Ma tenei tikanga takahanga ka taea te hanga muka LCE e tika ana mo nga papanga kakahu me te haumaru mo te kiri tangata, he tohu kaore i taea ki nga muka LCE o mua.

Ki te hinga i nga wero hangahanga, i hangaia e te roopu he miihini ma te whakamahi i nga waahanga-taa-3D me nga waahanga tapahi laser, me nga taputapu hiko. Ko te mahi ko te whakamahana i te kapia LCE, ka kuhu ma te puha, ka rongoa ki nga hihi UV, ka pania ki te hinu, ka mutu te whakamahi i te paura hei whakauru ki roto i nga miihini hanga pueru. He mea whakamiharo, kotahi noa te ra mo tenei mahi katoa, ka puta mai i te kotahi kiromita o te muka ka taea.

Ehara i te mea ko te FibeRobo anake e whakaatu ana i te kaha mo nga tono whanui i roto i te umanga kakano engari he painga ano hoki mo te utu. Ka taea te hanga i te muka mo te iti rawa ki te 20 henete mo ia mita, na te mea e 60 nga wa iti ake te utu atu i nga muka rerekee ahua.

Ko tenei hangarau hou kua whakaatu mai i tona kaha na roto i te hanga i te koti compression mo te kuri ko Ahorangi te ingoa. Ma te whiwhi tohu Nihokikorangi mai i te waea atamai, ka taea e te koti te "awhi" i te kuri, te whakamarie me te whakamaarama i te awangawanga wehewehe.

Ko nga paanga o te FibeRobo kei tua atu i nga kakano, me nga kairangahau e whakaaro ana ki te whakamahi i etahi atu mara, mai i nga miihini ki te tiaki hauora. Na tona ahua wahangu me te aro, ka whakatuwherahia e tenei muka ka taea te whakarite i te ao hou o nga mea ka taea, ka huri i te huarahi o taatau taunekeneke ki nga taonga o ia ra.

FAQ:

Q: He aha te FibeRobo?

A: Ko te FibeRobo he muka ka taea te hanga e te roopu MIT interdisciplinary e kirimana ana hei whakautu ki te pikinga o te pāmahana me te huri i a ia ano ina heke te pāmahana.

P: He aha te rereketanga o te FibeRobo ki nga muka rereke o mua?

A: Karekau a FibeRobo e hiahia ana ki nga pukoro kua whakauruhia, ki nga waahanga uaua ranei. Ka taea te mahi hiko ma te whakamahi i te miro kawe, te tuku mana mamati ki runga i te ahua o te kakano.

Q: He aha nga painga o FibeRobo i runga i nga momo rereke?

A: Ka whakatika a FibeRobo i nga herenga o nga muka whakarereke-ahua o naianei ma te tuku i nga kaha whakahekenga nui, te whakahoki-whaiaro, me te mahi wahangu. He utu ake ano, he 20 henete noa te utu mo ia mita.

Q: He aha nga tono pea a FibeRobo?

A: He whai tikanga a FibeRobo ki nga kakano, karetao, tiaki hauora, me era atu. Ka taea te whakamahi ki te hanga i nga taonga tauwhitiwhiti me te urutau, te whakapai ake i nga wheako kaiwhakamahi i roto i nga momo rohe.