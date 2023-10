Ceres: Te Wetewete i te mea ngaro o ana matū matū

Ko Ceres, te tinana nui rawa atu i roto i te whitiki asteroid matua, kei te whakapouri tonu i nga kaiputaiao me ona ahuatanga whakahirahira me nga matū pararopi uaua. Ko te miihana Dawn a NASA, nana i ako a Ceres me tana hoa iti a Vesta, i kitea nga kitenga whakamiharo e tohu ana i te takenga mai o te aorangi papaka me ona waahi noho.

Kaore i rite ki a Vesta, ka whakaatu a Ceres i nga mahi cryovolcanic, e tohu ana i te waahi o te wai me nga kohuke wai. I kitea ano e te miihana nga maaota matatini i runga i te Ceres, he hauwai me te ngota waro, ka piki ake te tupono o nga ahuatanga ora i runga i te ao hukapapa.

Ko nga rangahau tata nei i whakaatuhia i te hui GSA Connects 2023 a te Geological Society of America e aro ana ki te takenga mai o nga matū waro a Ceres. E rua nga ariā whakataetae: ko nga matū i hanga i roto i te waahi, i tukuna mai ranei e nga paanga. Ma te mohio ki te takenga mai o enei rauropi ka taea e koe te mohio ki nga hitori o Ceres me ona waahi noho.

Hei whakatewhatewha i tenei, i whakahaerehia e te kaiputaiao aorangi a Terik Daly me ana hoa mahi nga whakamatautau paanga ma te whakamahi i te Ames Vertical Gun Range o NASA ki te whakatauira i nga tikanga o Ceres. I kitea e ratou he nui ake te horapa o te maaota i nga korero o mua, me te ahua he kaha ki te pa ki nga ahuatanga penei i te Ceres.

I whakamahia ano e te rangahau nga raraunga mai i te kaamera a Dawn me te ira whakaata whakaahua, me te whakakotahi kia pai ake te maarama ki nga matū waro a Ceres. Ma te taapiri i nga korero tito mai i te irirangi ki te taumira mokowā teitei ake o te kaamera, i taea e nga kairangahau te mapi i nga waahi whai rawa kaiao kei runga Ceres, i whakaatu he hononga ki nga waeine paanga tawhito me etahi atu kohuke e tohu ana i te wai.

Ahakoa kare tonu i te tino mohio te takenga mai o nga marau a Ceres, ko enei kitenga he tino taunakitanga i hanga i runga ake i a Ceres. Ma te whakatau i te puna o enei matū waro ka taea te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki te hitori o Ceres me tona kaha hei ao noho.

