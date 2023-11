Ko te Miihana Starlink Hou e tohu ana i tetahi atu tohu mo te Reusable Falcon 9 Booster a SpaceX

Ko te whakanui a SpaceX's Falcon 9 me te nama rangatū B1058 kua whakaritea ki te whakarewanga 18th i te po o te Paraire, ka whati te here me tetahi atu kaiwhakatairanga i roto i te waka. Kua tutuki i tenei kaiwhakatairanga tetahi mea whakamiharo i roto i nga tau e toru me te haurua o tana mahi — 17 nga wa katoa i rere ai. Ko tana haerenga tuatahi, i tu i te 30 o Mei, 2020, he mea rongonui na te mea i turakina e ia nga kaiwhakatere o te NASA a Doug Hurley raua ko Bob Behnken ki te orbit, he tohu mo te wa tuatahi i eke ai tetahi waka mokowhiti arumoni ki tenei mahi.

Ko te mea e wehe kee ai tenei kaiwhakatairanga ehara i te mea ko te maha o nga rerenga rekoata, engari ko te ahua ano. Ko te roketi, i whakapaipaihia i te tuatahi ki te koti ma kanapa o te peita me te tohu NASA whero maramara, e mau ana inaianei nga tohu motuhake o te haerenga mokowhiti. I te roanga o ana mahi, kua huri te peita ma o te kaiwhakatairanga ki te tae waro, kua kapi ki te hupa kua kohia mai i tona ngongo.

Ko tenei whakarewanga e haere ake nei ko tetahi atu mahi a Starlink, me te 23 amiorangi e tatari ana kia tukuna ki roto orbit. Ko te wahanga tuatahi o te Falcon 9 ka mura ona miihini Merlin, ka turakina te toka ki te tere neke atu i te 5,000 mph. Whai muri i te wehenga, ka hoki mai ano te kaiwhakatairanga ki te whenua, ka mahi i nga momo weranga miihini me te whakamahi i nga waewae e wha ki te taunga ki runga i te papa o te Moana-a-Kiwa.

He mea whakamiharo, kua whakarewahia e tenei kaiwhakatairanga he 846 amiorangi, ko te nuinga no te kahui whetu Starlink. Ina tukuna ana, ko te whakarewatanga o te Starlink 6-26 ka neke atu i te 5,000 te tapeke o nga amiorangi Starlink mahi. Ko tenei paetae e whakapumau ana i te tuunga o SpaceX hei kaikawe matua ki te maakete ipurangi amiorangi, i runga ake i te maha o nga peerangi o naianei kei te whatunga aunui a OneWeb.

Ko nga roketi Falcon a SpaceX kei te kawe angitu me te pono. E 248 nga misioni angitu karapīpiti, ka mau tonu te tere o te rere, me te ako tonu me te whakapai ake nga miihini ki ia whakarewatanga. Inaa, kei te whakaaro a SpaceX ki te whakaroa atu i te maha o nga rerenga mo ia kaiwhakatairanga ki te whakanui ake i te kaha o nga toka.

I te mea e whai ana a SpaceX ki te whakanui ake i te maha o nga whakarewanga a-tau, ka eke ki te 100 rererangi hei te mutunga o te tau 2023 me te 144 o nga whakarewatanga a tera tau, ka noho nui te whanau Falcon. Ko nga mahere whakahirahira a te kamupene mo tana toka Starship ka taea te whakamahi ano, kei te tata tonu, engari tae noa ki tera wa, me tumanako kia maha atu nga rererangi Falcon 9 me Falcon Heavy a nga tau kei te heke mai.

FAQ

1. E hia nga wa i rere ai te Falcon 9 booster me te tau rangatū B1058?

Ko te Falcon 9 booster me te nama rangatū B1058 kua 17 nga wa e rere ana, kua whakaritea kia 18 te whakarewatanga.

2. He aha te hiranga o te whakarewanga wahine a te kaiwhakatairanga?

Ko te whakarewanga wahine a te booster i te Mei 30, 2020, i tohu i te misioni tuatahi a SpaceX ki te tuku i nga kairangirangi ki roto i te orbit, ka mutu i te iwa tau te roa o te kaha o Amerika ki te whakarewa i nga kaiwhakatere ki te Teihana Mokowā International.

3. E hia nga amiorangi kua whakarewahia e te booster?

Ko tenei kaiwhakatairanga, me tana whakarewanga e haere ake nei, kua whakarewahia e ia he 846 amiorangi whakamiharo, ko te nuinga no te kahui whetu Starlink a SpaceX.