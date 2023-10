Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te tere o te mate huka i te Rawhiti Antarctica

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Science Advances kua kitea ka tere ake te ngaro o te hukapapa i te Rawhiti o Antarctica i mua atu i nga mea i whakaponohia i mua. Ka puta tenei huringa urupare whakamataku i te wa e paheke ai te hukapapa o te wai rewharewha o te hukapapa me te whai waahi ki te pikinga o nga taumata o te moana i te wa e mahana tonu ana te ao.

Kua puta te korero a nga kaiputaiao ko te rewa tere o nga whata hukapapa o te hauauru o Antarctica kare e taea te karo i naianei na te wera o te ao na te tangata. Ka honoa ki etahi atu rangahau tata nei, ko enei kitenga e whakaatu ana i te ahua kino o te rewa tere o te whenua ki te tonga, he nui te raru o te pikinga o te taumata o te moana huri noa i te ao.

I tino aro te rangahau ki nga hukapapa o Denman me Scott i te Rawhiti o Antarctica, he nui te hukapapa e mau ana hei whakaoho i te pikinga o te taumata o te moana. Kua kitea e nga rangahau o mua ka rewa nga hukapapa, ka rere te wai i raro i a ratou ki te moana, na reira ka tere te whakarewatanga o te hukapapa me te mate huka. I whakauruhia e te rangahau hou tenei hurihanga urupare ki roto i nga whakatairite hei arotake i tona paanga ki te whakarewatanga o Antarctica me te pikinga o te moana.

E ai ki nga kitenga, mena kei te tahu tonu te ao i nga wahie whakamahana i te ao i te tere tere, ka eke nga hukapapa ki te paepae tino nui tata ki te 25 tau i mua atu i te whakaaro, na te rere o te wai whakarewa. I roto i tenei ahuatanga, ko te whakauru i te urupare urupare ka piki ake te taumata o te moana mai i nga hukapapa o Denman me Scott tata ki te 16% i te mutunga o te 2300.

He mea nui kia mahara ko nga tauira huarere o naianei kaore i te whai whakaaro mo tenei mate huka atu na te rerenga wai whakarewa. Ko te whakauru i tenei ahuatanga i roto i nga tauira a meake nei he mea tika kia pai ake te maarama mo te pikinga o te moana o te ao.

Ko te kaituhi matua a Tyler Pelle e whakanui ana i te hiranga o te aro turuki i te Rawhiti Antarctica i te mea ka kore e tau, ka nui ake te tupono o te pikinga o te moana mo nga hapori takutai me nga moutere iti. He mea nui te maarama me te whakatika i enei tauira mate huka ki te whakaiti i nga paanga ki nga whakatipuranga kei te heke mai, i te mea ka awe nui a tatou mahi i enei ra i te ahuarangi mo nga tau kei te heke mai.

Na te rangahau i akiaki nga tohunga, penei i te ahorangi tuarua a Jan De Rydt o te Whare Wananga o Northumbria, ki te tohe mo te whakaurunga o te whakahekenga o te hukapapa i roto i nga tauira katoa o te ngaronga hukapapa o Antarctica. Kua whakaritea etahi atu rangahau ki te wetewete i te hohonutanga o te papa hukapapa me te moana kia tino mohio ai ki nga ahuatanga o te rohe kei te heke mai.

Source: CNN

FAQs

1. He pehea te kaha o nga hukapapa ki te pikinga o te moana?

Ka whai hua nga hukapapa ki te pikinga o te moana ina rewa, ka rere te wai ki roto i te moana.

2. He aha te kopikopiko urupare?

Ko te huringa urupare e pa ana ki tetahi tukanga e pa ana te putanga o te punaha ki tana whakaurunga, ka hangaia he tauira mau tonu.

3. Ko nga tauira huarere o naianei e whakaatu ana mo te mate huka i puta mai i te rerenga wai whakarewa?

Kao, karekau nga tauira huarere o naianei e whai whakaaro mo te mate huka atu i puta mai i te rerenga wai whakarewa. Me whakauru tenei ahuatanga ki nga tauira a meake nei kia pai ake te matapae i te pikinga o te taumata o te moana o te ao.

4. He aha nga paanga o te terenga o te hukapapa ki Te Rawhiti Antarctica?

Ko te terenga o te hukapapa ki Te Rawhiti Antarctica ka nui ake te tupono o te pikinga o te taumata o te moana mo nga hapori takutai me nga moutere iti, tera pea ka pa ki nga oranga tangata me nga hanganga.

5. Me pehea e taea ai e tatou te whakatika i nga paanga o te rewa hukapapa?

Ko te whakatikatika i nga paanga o te rewa o te hukapapa me whakaiti i te tuku hau kati kati, te whakawhiti ki nga punanga kaha whakahou, me te whakatinana i nga tikanga hei urutau ki te pikinga o te moana ki nga waahi whakaraerae.