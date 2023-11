Tuhinga Hou: Te Tirotiro i nga Whenua Kare i Maataki o Nga Kohao Pango

Ko te ao pohehe o nga kohao pango kua mau i nga hinengaro o nga kaiputaiao me nga kaingākau mokowhiti mo nga whakatipuranga. Ina tata nei, na te whakatutukitanga o te whenua i turaki i nga rohenga o te maaramatanga o te tangata, e whakaatu ana i te tirohanga tuatahi ki te hohonutanga o enei pohehe o te ao. Na roto i tetahi mahi whakamiharo o te ruruku me te mahi tahi, kua hopu angitu te Event Horizon Telescope Collaboration i tetahi ahua e whakaatu ana i te poka pango nui e noho ana i te puku o te tupuni M87.

Kaore i rite ki tetahi ahua o mua, ko tenei whakatutukitanga whakamiharo e whakaatu ana i te whakakai kanapa o te marama e karapoti ana i te ahua pouri o te poka pango. He tohu tenei mo te hihiko o te tangata me te hiranga pūtaiao, e whakapumau ana i te noho o nga rua pango i te wa e tuku ana i nga whakaaro nui ki o raatau ahuatanga me o raatau whanonga. Na tenei mahinga whakamiharo kua whakatuwherahia te ao e taea ai te torotoro atu, e tono ana i nga kaiputaiao ki te hura i etahi atu mea ngaro e huna ana i roto i enei taniwha ao.

Ahakoa kei te mau tonu nga mea ngaro o nga kohao pango, ko tenei ahua o mua he waahi nui mo te kitenga putaiao. Ma te ako i nga korero whakahirahira i roto i te whakaahua kua hopukina, ka taea e nga kaiputaiao te timata ki te wetewete i nga pohewa hohonu e pa ana ki te hanganga, te kukuwhatanga, me te mutunga o enei ahuatanga o te rangi. Ka noho te ahua hei tomokanga, e tono ana i te torotoro haere ki nga rohe matauranga kare ano i te maarama, me te akiaki i to maatau mohiotanga ki te ao ki nga rohe hou.

FAQ:

P: He aha te poka pango?

A: Ko te kohao pango he hinonga arorangi me te kumea kaha o te wetewete e kore e puta tetahi mea, ahakoa te marama.

P: I pehea te hopukanga o te ahua tuatahi o te poka pango?

A: Na te Event Horizon Telescope Collaboration i whakarite he whatunga ao o nga karu irirangi, i taea ai e ratou te tukutahi i o raatau kitenga me te hura i te ahua o te poka pango.

P: He aha te ahua o te whakaahua?

A: Ko te ahua e whakaatu ana i te whakakai kanapa kanapa e karapoti ana i te ahua pouri o te kohao pango nui kei te puku o te M87 galaxy.

P: He aha nga paanga o tenei kitenga?

A: Ko tenei ahua e whakapumau ana i te noho o nga rua pango me te whai waahi ki nga kaiputaiao ki te ruku hohonu ki o raatau taonga, ki te wetewete i nga enigma o te ao whanui.