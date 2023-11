Trou au Natron: He Puia Enigma Ka Whakakitea Ana Mea Ngaro

He ahua whakamihiihi i tangohia mai i te International Space Station e whakaatu ana i te Trou au Natron, he rua puia me te roto houra kei te rohe raki o Chad. Mai i runga ake nei, he rite te ahua o tenei miiharo matawhenua ki te kanohi wairua e titiro ana ki te rangi. E whakapono ana nga kaiputaiao he huanga tenei pohehe o te atarangi i te taha o te riu o te caldera, he momo puia i puta mai i te pahūtanga kaha, i te tiango ranei o te mata ki roto i te ruuma magma.

Ko nga ahuatanga e rite ana ki te "kanohi" me te "ihu" he mea pono, he kooo cinder—he poupou, he rite te ahua o te koekoe e mau ana i te taha o nga hau puia. E kiia ana he rangatahi tonu enei koeko cinder, ka puta pea i roto i nga miriona miriona, ahakoa mano tau kua hipa. Kei te karapoti i te "waha" o te mata he kirinuku ma motuhake he natron, he whakakotahitanga ahurei o te konutai warowaiha, te konutai bicarbonate, te konutai pūhaumāota, me te konutai pūkawa ngāwha. Ko te waiariki i roto i te rohe ka kohia te wai puna ki runga i te mata, ka whakaeto, ka tuku i te mamaoa kohuke, ka puta te hanga o tenei kirinuku kohuke.

Kei te tonga-tonga-tonga o Tarso Toussidé—he hanganga puia whakamiharo me nga fumarole me te puia kaha—ko Trou au Natron tetahi o nga tihi puia maha kei nga maunga o Tibesti. Ko tona waahi mamao he wero mo te torotoro putaiao, engari ko nga rangahau i whakahaeretia i te tekau tau atu i 1960 e tohu ana i kii a Trou au Natron i tetahi roto hukapapa e hora ana i nga rau mita te hohonu tata ki te 14,000 tau ki muri. He mea whakamiharo, ko te haerenga mai i te tau 2015 i arahina e te kairangahau Tiamana a Stefan Kröpelin kaore i tae noa ki te waahi engari i kohia ano e ia nga tauira pukohu wai-a-wai-a-waa mai i te 120,000 tau.

He mihi ki nga tirohanga amiorangi, kua nui haere to maatau mohiotanga ki te rohe. I whakamahia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Kemureti nga raraunga mai i te ASTER sensor a Terra satellite a Nasa ki te hanga i te waa o nga mahi puia i te rohe. I kitea e ta ratou tātaritanga ko te hanganga o Trou au Natron tetahi o nga huihuinga nui o te whenua i tenei rohe hihiri.

Ko te ahua ethereal kua tapaina ko ISS068-E-53507 i hopukina me te kamera mamati Nikon D5 me te 500-millimeter te roa arotahi. Kua whakarerekētia hei whakarei ake i te rereke me te whakakore i nga mahi toi mo te arotahi, ka waatea mai i te ISS Crew Earth Observations Facility me te Earth Science and Remote Sensing Unit i te Johnson Space Center. Ko te kaupapa o te International Space Station e whakanui ana i te hiranga o nga kairangirangi ki te hopu i enei whakaahua whakahirahira mo te whenua, me te whakarite kia uru atu ratou ki te torotoro putaiao me te whakamaramatanga o te iwi.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Trou au Natron?

A: Ko Trou au Natron he rua puia me te roto houra kei te raki o Chad.

P: He aha te hanga pohewa kanohi wairua i Trou au Natron?

A: He mea hanga te pohehe na nga atarangi i tukuna e te awhi o te caldera, he momo puia puia.

Q: He aha nga cones cinder?

A: He hiwi titaha, he hiwi rite koeko te hanga huri noa i nga hau puia.

P: He aha te kirinuku ma e karapoti ana i te "waha" o te kanohi?

A: Ko te kirinuku ma he natron, he ranunga tote o te konutai warowaiha, te konutai bicarbonate, te konutai pūhaumāota, me te konutai pūkawa ngāwha.

P: E hia nga tau o nga koeko cinder i Trou au Natron?

A: E whakaponohia ana he rangatahi tonu nga koeko cinder, tera pea i hanga i roto i nga miriona miriona, mano ranei nga tau.

Q: He aha te hiranga o te haerenga 2015?

A: Ko te haerenga o te tau 2015 i arahina e Stefan Kröpelin i kohia nga tauira pukohu wai-a-wai e kiia ana he 120,000 pea te pakeke.